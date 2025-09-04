Правильно підібрана стрижка справді має омолоджуючий ефект, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку засновниці студії краси Mamamlonda та перукар-стилістки Лілії Кірдяк.
Як підстригтися після 50 років?
Лілія Кірдяк розповіла, що насправді професіонали підбирають зачіску для старших жінок не зі списку можливих стрижок, а шукають конкретний варіант, звертаючи увагу на кілька важливих деталей.
Стрижка не підбирається під вік. Зачіску я підбираю під форму черепа, під форму обличчя, під чоло – високе воно чи ні, під очі. Стрижка підбирається під образ людини, під ріст. Треба враховувати всі ці деталі,
– зазначила перукарка Лілія Кірдяк.
За словами Лілії Кірдяк, можна зробити коротку стрижку піксі, і вона буде однаково пасувати молодій дівчині чи старшій жінці. Так само може дуже красиво виглядати рівне каре на жінках різного віку.
Стрижки після 50 років підбираються індивідуально / Фото Pinterest
Отже, при виборі стрижки потрібно враховувати багато нюансів – від типу волосся до віку та способу життя.
Як одягатися жінкам після 50 років?
- Чомусь більшість жінок у старшому віці бояться приміряти на собі трендові речі. Інфлюенсерка Марі-Луїза Максвелл на своєму прикладі показує, як після 50 років можна мати красивий та доглянутий вигляд.
- За її порадами, старші жінки можуть приміряти на собі спідниці міді, жилетки, спортивні штани, в’язані костюми та широкі джинси.