Правильно підібрана стрижка справді має омолоджуючий ефект, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку засновниці студії краси Mamamlonda та перукар-стилістки Лілії Кірдяк.

Як підстригтися після 50 років?

Лілія Кірдяк розповіла, що насправді професіонали підбирають зачіску для старших жінок не зі списку можливих стрижок, а шукають конкретний варіант, звертаючи увагу на кілька важливих деталей.

Стрижка не підбирається під вік. Зачіску я підбираю під форму черепа, під форму обличчя, під чоло – високе воно чи ні, під очі. Стрижка підбирається під образ людини, під ріст. Треба враховувати всі ці деталі,

– зазначила перукарка Лілія Кірдяк.

За словами Лілії Кірдяк, можна зробити коротку стрижку піксі, і вона буде однаково пасувати молодій дівчині чи старшій жінці. Так само може дуже красиво виглядати рівне каре на жінках різного віку.



Стрижки після 50 років підбираються індивідуально / Фото Pinterest

Отже, при виборі стрижки потрібно враховувати багато нюансів – від типу волосся до віку та способу життя.

Як одягатися жінкам після 50 років?