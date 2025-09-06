Оновлення кольору є найпоширенішою трансформацією, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Лілії Кірдяк. Перукар-колористка та засновниця студії краси Mamamlonda зазначила, яке саме фарбування цієї осені є актуальним та трендовим.

Яке фарбування волосся в моді восени 2025 року?

Цього сезону в моді тиха розкіш. Це означає, що колір волосся повинен мати дорогий та охайний вигляд. У тренді – кольори, які максимально наближені до натурального та живого волосся. Усі яскраві та дуже сильно виражені відтінки йдуть на другий фон.

У моді натуральні відтінки. Якщо це блонд – то не платиновий, а золотистий, максимально наближений до природного кольору. У випадку з мідними відтінками, то він повинен бути без жодного червоного тону. Шоколадний відтінок повинен краще обирати теплий, карамельний, у кольорі капучино,

– зазначила перукарка Лілія Кірдяк.

Фарбування волосся повинне бути таким, щоб ви відчували від нього природну красу. Плюсом натуральних відтінків є те, що колір не доведеться оновлювати кожного місяця. Замість фарби можна скористатися тонуванням.

Які кольори омолоджують після 50 років?