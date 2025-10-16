В этом году осень имеет фаворита среди всех цветов. Особое место занимает коричневый оттенок. Он уже заполонил многие варианты одежды, обуви, сумок, а теперь нашел свое место и среди маникюра.

С наступлением осени яркие цвета всегда отступают на второй план, а первенство занимают темные тона, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде различные оттенки – от молочного шоколада до глубоких тонов горького какао.

Коричневый маникюр уместен для офиса или вечеринки, а глянцевое покрытие создает невероятный эффект, который красиво переливается на свету.

Какой маникюр сделать этой осенью?

Молочный шоколад – этот оттенок выглядит естественно и добавляет рукам деликатности;

Карамельный – подойдет тем, кто любит легкий блеск и не очень насыщенный тон;

Горький шоколад – глубокий и драматичный цвет, имеет дорогой и эффектный вид;

Мокачино – кофейно-шоколадный микс, который подчеркнет любой осенний образ.

Френч с оттенком какао

Достаточно интересно выглядит френч в шоколадном оттенке. База цвета должна быть молочного какао, а кончики в карамельном тоне. На ногтях такой дизайн выглядит очень изящно.

Шоколад с сочетанием золота

К шоколадному маникюру можно добавить блестки или заметные линии, чтобы ногти выглядели празднично и сказочно.

Насыщенный шоколадный тон

Глянцевые шоколадные ногти имеют невероятный вид, поэтому прекрасно подойдут к замшевым курткам, пальто или сумкам коричневого цвета.

Специалисты говорят, что шоколадные тона ногтей хорошо смотрятся на форме балерина или квадрат, а блестящее покрытие добавляет особой глубины. В этом сезоне шоколадные тона становятся универсальной классикой. Они подходят к любому оттенку кожи и легко сочетаются с осенними свитерами и верхней одеждой.

