Шоколадные ногти – самый красивый маникюр осени: от него все безумствуют
- В этом сезоне в моде коричневый маникюр с различными оттенками, от молочного шоколада до горького какао.
- Специалисты рекомендуют шоколадные ногти на форме балерина или квадрат, добавляя блестящее покрытие для глубины.
В этом году осень имеет фаворита среди всех цветов. Особое место занимает коричневый оттенок. Он уже заполонил многие варианты одежды, обуви, сумок, а теперь нашел свое место и среди маникюра.
С наступлением осени яркие цвета всегда отступают на второй план, а первенство занимают темные тона, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В моде различные оттенки – от молочного шоколада до глубоких тонов горького какао.
Коричневый маникюр уместен для офиса или вечеринки, а глянцевое покрытие создает невероятный эффект, который красиво переливается на свету.
Какой маникюр сделать этой осенью?
- Молочный шоколад – этот оттенок выглядит естественно и добавляет рукам деликатности;
- Карамельный – подойдет тем, кто любит легкий блеск и не очень насыщенный тон;
- Горький шоколад – глубокий и драматичный цвет, имеет дорогой и эффектный вид;
- Мокачино – кофейно-шоколадный микс, который подчеркнет любой осенний образ.
Френч с оттенком какао
Достаточно интересно выглядит френч в шоколадном оттенке. База цвета должна быть молочного какао, а кончики в карамельном тоне. На ногтях такой дизайн выглядит очень изящно.
Шоколад с сочетанием золота
К шоколадному маникюру можно добавить блестки или заметные линии, чтобы ногти выглядели празднично и сказочно.
Насыщенный шоколадный тон
Глянцевые шоколадные ногти имеют невероятный вид, поэтому прекрасно подойдут к замшевым курткам, пальто или сумкам коричневого цвета.
Специалисты говорят, что шоколадные тона ногтей хорошо смотрятся на форме балерина или квадрат, а блестящее покрытие добавляет особой глубины. В этом сезоне шоколадные тона становятся универсальной классикой. Они подходят к любому оттенку кожи и легко сочетаются с осенними свитерами и верхней одеждой.
Издание City Magazine рассказало, что есть несколько цветов, которые способны омолодить вид рук. Визуально освежают вид женщин 5 цветов: молочно-белый, нежно-розовый, классический красный, французский маникюр и бежевый с перламутром.
Что нужно знать о воздушном стемпинге?
Воздушный стемпинг на ногтях – это новый модный тренд, который можно воспроизвести в домашних условиях с помощью специальных пластин, штампа и быстросохнущего лака.
Модный тренд имеет шанс стать настоящим хитом среди любительниц креативного дизайна, поскольку узоры на ногтях выглядят достаточно интересно и уникально.
