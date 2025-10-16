Цього року осінь має фаворита серед всіх кольорів. Особливе місце посідає коричневий відтінок. Він вже заполонив багато варіантів вбрання, взуття, сумок, а тепер віднайшов своє місце й серед манікюру.

З настанням осені яскраві кольори завжди відступають на другий план, а першість посідають темні тони, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У моді різні відтінки – від молочного шоколаду до глибоких тонів гіркого какао.

Коричневий манікюр доречний для офісу чи вечірки, а глянцеве покриття створює неймовірний ефект, який гарно переливається на світлі.

Який манікюр зробити цієї осені?

Молочний шоколад – цей відтінок виглядає природно й додає рукам делікатності;

Карамельний – підійде тим, хто любить легкий блиск та не дуже насичений тон;

Гіркий шоколад – глибокий та драматичний колір, має дорогий та ефектний вигляд;

Мокачино – кавово-шоколадний мікс, який підкреслить будь-який осінній образ.

Френч з відтінком какао

Досить цікаво виглядає френч у шоколадному відтінку. База кольору має бути молочного какао, а кінчики в карамельному тоні. На нігтях такий дизайн виглядає дуже витончено.

Шоколад з поєднанням золота

До шоколадного манікюру можна додати блискітки чи помітні лінії, щоб нігті виглядали святково та казково.

Насичений шоколадний тон

Глянцеві шоколадні нігті мають неймовірний вигляд, тож чудово підійдуть до замшевих курток, пальт чи сумок коричневого кольору.

Фахівці кажуть, що шоколадні тони нігтів гарно виглядають на формі балерина чи квадрат, а блискуче покриття додає особливої глибини. Цього сезону шоколадні тони стають універсальною класикою. Вони пасують до будь-якого відтінку шкіри й легко поєднаються з осінніми светрами й верхнім одягом.

Видання City Magazine розповіло, що є кілька кольорів, які здатні омолодити вигляд рук. Візуально освіжають вигляд жінок 5 кольорів: молочно-білий, ніжно-рожевий, класичний червоний, французький манікюр та бежевий з перламутром.

