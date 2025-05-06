Трендовые цвета платьев на выпускной 2025: не пропустите

Выпускной вечер является очень важным в жизни каждой старшеклассницы, поэтому к этому празднику довольно тщательно готовятся заранее. Если с фасоном платья большинство могли определиться, то дальше возникает вопрос – какой цвет выбрать? Чтобы создать незабываемый образ на выпускной, делимся главными секретами.

Цвет – это первое, на что обращают внимание, когда смотрят на любой наряд или платье, пишет 24 Канал со ссылкой на Tanita Romario. Оттенок платья играет ключевую роль в том, как будет выглядеть образ в целом, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям стилистов.

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Но прежде чем перейти к цветам, обязательно определитесь с платьем, которое подчеркнет вашу уникальность и будет гармонично сочетать в себе стиль и комфорт, а также будет соответствовать трендам 2025 года.

Лавандовый

Платье лавандового цвета прекрасно подходит старшеклассницам. Оно имеет довольно нежный и чувственный вид. Стилисты советуют выбирать лавандовое платье девушкам кожей лица, чтобы подчеркнуть деликатную внешность и добавить романтичности образу. Также этот цвет подойдет девушкам со светлыми волосами и голубыми или зелеными глазами. Чтобы сделать образ более изящным, платье стоит дополнять серебристыми аксессуарами.

Изумрудный

Насыщенный изумрудный подчеркивает зеленые и карие глаза, добавляет образу определенной изысканности и прекрасно подойдет тем, кто хочет иметь эффектный и яркий вид. Прекрасно сочетается изумрудный с золотыми украшениями и макияжем в теплых тонах.

Пудрово-розовый

Этот цвет является идеальным на выпускной вечер, поскольку выглядит женственно и изящно. Пудрово-розовый сделает образ свежим и романтичным. Подойдет девушкам с бледной кожей или персиковым подтоном. Стилисты советуют к таким платьям подбирать аксессуары в перламутровых или пастельных тонах.

Металлический оттенок

Бронза, серебро или золото остаются в тренде 2025 года. Металлические оттенки подходят для девушек, которые хотят выглядеть красиво и современно. Такие платья подойдут выпускницам со смуглой кожей или холодным подтоном, а также тем, кто любит быть в центре внимания. Аксессуары стоит выбирать сдержанные, чтобы не перегружать образ.

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