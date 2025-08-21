Укр Рус
21 августа, 10:00
Макияж на День Независимости: три интересных варианта

Юлия Турелык
  • На День Независимости предлагаются три варианта макияжа: легкий "поцелуй солнца", яркий с красной помадой и патриотический с синими стрелками.
  • Каждый макияж подчеркивает особый стиль, от естественного до патриотического, с акцентом на различные элементы лица.

День Независимости каждая украинка ждет с особым трепетом. В этот день можно надеть красивую вышитую рубашку или платье, дополнить образ украшениями, аксессуарами и стильной прической. Для создания полноценного аутфита, не стоит забывать о макияже.

На празднование можно сделать ставку на яркий патриотический макияж или элегантный сдержанный, пишет 24 Канал. В подборке рассказываем о самых трендовых макияжах сезона.

Какой макияж сделать на День Независимости?

Поцелуй солнца

Для воссоздания легкого макияжа, понадобится легкий тон, чтобы сделать лицо свежим. Веки нужно накрасить тенями в золотисто-бежевой гамме и нанести легкую тушь. Визажисты делают естественную форму бровей с легкой фиксацией и добавляют теплый персиковый румянец. Макияж легко воплотить в жизнь.


Макияж на День Независимости / Фото Pinterest

Яркий цвет помады

Красная яркая помада идеально подходит к особому событию – празднования Дня Независимости. Именно этот цвет помады является символом женской красоты. Красный на устах придает уверенности и улучшает настроение.


Макияж на День Независимости / Фото Pinterest

Патриотический

Чтобы воссоздать макияж в украинском стиле, сделайте на веках синие стрелки, а желтый акцент можно добавить во внутреннем уголке глаза тенями. В магазинах даже есть в продаже синяя тушь, поэтому ресницы можно накрасить таким ярким цветом вместо классического черного. Губы стоит сделать нюдовыми, чтобы они не отвлекали внимание от глаз.


Макияж на День Независимости / Фото Pinterest

