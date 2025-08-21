На День Незалежності кожна українка чекає з особливим трепетом. У цей день можна одягнути красиву вишиту сорочку чи сукню, доповнити образ прикрасами, аксесуарами та стильною зачіскою. Для створення повноцінного аутфіту, не варто забувати про макіяж.

На святкування можна зробити ставку на яскравий патріотичний макіяж чи елегантний стриманий, пише 24 Канал. У добірці розповідаємо про найтрендовіші макіяжі сезону.

Читайте також Невимушений боб – найкрутіша зачіска сезону: підійде кожній жінці

Який макіяж зробити на День Незалежності?

Поцілунок сонця

Для відтворення легкого макіяжу, знадобиться легкий тон, щоб зробити обличчя свіжим. Повіки потрібно нафарбувати тінями в золотисто-бежевій гамі й нанести легку туш. Візажисти роблять природну форму брів з легкою фіксацією й додають теплий персиковий рум’янець. Макіяж легко втілити у життя.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Яскравий колір помади

Червона яскрава помада ідеально підходить до особливої події – святкування Дня Незалежності. Саме цей колір помади є символом жіночої краси. Червоний на вустах додає впевненості й покращує настрій.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Патріотичний

Щоб відтворити макіяж в українському стилі, зробіть на повіках сині стрілки, а жовтий акцент можна додати у внутрішньому куточку ока тінями. У магазинах навіть є в продажі синя туш, тому вії можна нафарбувати таким яскравим кольором замість класичного чорного.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Губи варто зробити нюдовими, щоб вони не відвертали увагу від очей.