Макіяж на День Незалежності: три цікаві варіанти
- На День Незалежності пропонуються три варіанти макіяжу: легкий "поцілунок сонця", яскравий з червоною помадою та патріотичний з синіми стрілками.
- Кожен макіяж підкреслює особливий стиль, від природного до патріотичного, з акцентом на різні елементи обличчя.
На День Незалежності кожна українка чекає з особливим трепетом. У цей день можна одягнути красиву вишиту сорочку чи сукню, доповнити образ прикрасами, аксесуарами та стильною зачіскою. Для створення повноцінного аутфіту, не варто забувати про макіяж.
На святкування можна зробити ставку на яскравий патріотичний макіяж чи елегантний стриманий, пише 24 Канал. У добірці розповідаємо про найтрендовіші макіяжі сезону.
Читайте також Невимушений боб – найкрутіша зачіска сезону: підійде кожній жінці
Який макіяж зробити на День Незалежності?
Поцілунок сонця
Для відтворення легкого макіяжу, знадобиться легкий тон, щоб зробити обличчя свіжим. Повіки потрібно нафарбувати тінями в золотисто-бежевій гамі й нанести легку туш. Візажисти роблять природну форму брів з легкою фіксацією й додають теплий персиковий рум’янець. Макіяж легко втілити у життя.
Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest
Яскравий колір помади
Червона яскрава помада ідеально підходить до особливої події – святкування Дня Незалежності. Саме цей колір помади є символом жіночої краси. Червоний на вустах додає впевненості й покращує настрій.
Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest
Патріотичний
Щоб відтворити макіяж в українському стилі, зробіть на повіках сині стрілки, а жовтий акцент можна додати у внутрішньому куточку ока тінями. У магазинах навіть є в продажі синя туш, тому вії можна нафарбувати таким яскравим кольором замість класичного чорного.
Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest
Губи варто зробити нюдовими, щоб вони не відвертали увагу від очей.
Часті питання
Який макіяж рекомендується для святкування Дня Незалежності?
На святкування можна обрати яскравий патріотичний макіяж із синіми стрілками та жовтими акцентами або ж елегантний, стриманий стиль із червоною яскравою помадою.
Що таке макіяж "Поцілунок сонця"?
Макіяж "Поцілунок сонця" включає легкий тон для свіжості обличчя, золотисто-бежеві тіні на повіках, легку туш, природну форму брів із легкою фіксацією та теплий персиковий рум’янець.
Як можна створити патріотичний макіяж?
Для патріотичного макіяжу використовуйте сині стрілки на повіках, додаючи жовті акценти у внутрішньому куточку ока. Сині вії можна нафарбувати синьою тушшю, а губи залишити нюдовими.