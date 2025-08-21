На святкування можна зробити ставку на яскравий патріотичний макіяж чи елегантний стриманий, пише 24 Канал. У добірці розповідаємо про найтрендовіші макіяжі сезону.

Який макіяж зробити на День Незалежності?

Поцілунок сонця

Для відтворення легкого макіяжу, знадобиться легкий тон, щоб зробити обличчя свіжим. Повіки потрібно нафарбувати тінями в золотисто-бежевій гамі й нанести легку туш. Візажисти роблять природну форму брів з легкою фіксацією й додають теплий персиковий рум’янець. Макіяж легко втілити у життя.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Яскравий колір помади

Червона яскрава помада ідеально підходить до особливої події – святкування Дня Незалежності. Саме цей колір помади є символом жіночої краси. Червоний на вустах додає впевненості й покращує настрій.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Патріотичний

Щоб відтворити макіяж в українському стилі, зробіть на повіках сині стрілки, а жовтий акцент можна додати у внутрішньому куточку ока тінями. У магазинах навіть є в продажі синя туш, тому вії можна нафарбувати таким яскравим кольором замість класичного чорного.



Макіяж на День Незалежності / Фото Pinterest

Губи варто зробити нюдовими, щоб вони не відвертали увагу від очей.