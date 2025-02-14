Влюбите с первого взгляда: 5 идей макияжа для девушек на День Валентина

Независимо от того, в каком статусе вы находитесь, рекомендуем сегодня создать для себя романтический макияж, который невероятно понравится вашему бойфренду, или будущему избраннику. Beauty-инфлюенсеры сняли поэтапный гайд, поэтому вам придется только повторить мейк.

Если вы встречаете День влюбленных наедине, с подругами или с любимым человеком, повторите для себя тематический Valentine's Day, который однозначно улучшит вам настроение, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Кроме того, такой макияж станет прекрасным поводом сделать классные фото.

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Есть 5 трендовых идей макияжа на 14 февраля, поэтому выбирайте из списка то, что подходит вам по характеру и стилю наряда.

Розовое сияние

Этот макияж предусматривает плавную растушевку, стрелки, нанесения теней и мерцающий спаркл на веках. Техника является простой в исполнении и выигрышно смотрится в любом цветовом варианте. Не забудьте дополнить макияж свежим румянцем и нюдовой помадой или блеском.

Стрелки цвета бургунди

Этот трендовый оттенок просто идеально подходит для тематического макияжа на День Валентина. Бургунди прекрасно подходит для зеленых и карих глаз, поскольку максимально раскрывает их красоту, делая взгляд еще ярче. Выберите для этого макияжа помаду в тон или воспользуйтесь оттеночным блеском.

Макияж с сердечками

В этом мейке нужно воспользоваться основным приемом – контурами в виде сердечек. Такой макияж подойдет на свидание с любимым или на встречу с подругами.

Акцентный румянец

Этот макияж – идеальная классика без видимых границ цвета с освещением во внутренних уголках. Добавьте на губы эффектный блеск с четко прорисованным контуром и яркими розовыми румянами.

Puprple glam

Для тех, кто хочет создать для себя оригинальный макияж, предлагаем сделать ставку на фиолетовый цвет. Подвижные веки украсьте мерцающим шиммером, а на губы нанесите помаду и блеск одного тона.

Если сегодня у вас еще запланирован визит к мастеру маникюра, тогда рекомендуем сделать ногти с романтическим вайбом, которые охватывают сердечки, комбинации розового и красного цветов, яркий красный, разноцветные и огненные сердца.