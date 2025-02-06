Уже с начала февраля в воздухе витает особая атмосфера, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Многие магазины украшают свои витрины в романтическом духе с красными сердечками, а девушки активно начинают выбирать наряды на празднование Дня Валентина.

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Если с образом уже определились, тогда предлагаем выбрать только маникюр, который завершит аутфит и добавит интересной изюминки.

Маленькие сердечки

Поклонницы нежного дизайна могут выбирать для себя миниатюрные сердечки на ногтях. Это могут быть красные, розовые, белые или черные варианты. Делайте ставку на то, что больше подойдет вашим образам.

Розовый и красный

На День влюбленных идеально подойдет классическое сочетание красного и розового цвета. Контур в форме сердца у основания ногтя придаст симпатичного вида ногтям.

Яркий красный цвет

На День Валентина советуем выбрать для себя пылкий красный цвет, который станет хорошим ярким акцентом к пылким красным губам.

Разноцветные сердечки

Для тех, кто не очень любит один оттенок, можно добавить разные. Красиво смотрятся на прозрачных ногтях сердечки разных цветов.

Огненные сердца

Изящный дизайн белоснежных огненных ногтей понравится всем поклонницам светлых цветов. Такой маникюр превращает пламя в форму сердца в технике французского маникюра.

Оттенки розового и красного

Попробуйте найти у мастера 3 оттенка розового и 2 оттенка красного лака и покрасьте так каждый ноготь. Эффект такой дизайн имеет невероятный.

На День Валентина все делают ставку на красный и розовый цвет, впрочем вы можете выбирать любой другой оттенок, который вам нравится, довершая только дизайном с сердечками.