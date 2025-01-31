Накануне каких-то праздников всегда хочется сделать тематический маникюр – касается это Хэллоуина, Нового года или Дня Валентина, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Маникюр на День влюбленных

В один из самых романтичных дней в году у девушек есть отличный повод порадовать себя маникюром с романтическим вайбом. Эффектные ногти в красных и розовых цветах с нарисованными сердечками помогут лучше воспроизвести нужное настроение. Нейл дизайны настолько разнообразны, что среди всего точно найдется что-то, что больше всего придется по вкусу.

Если вы уже находитесь в поиске референсов, тогда стоит вот на какие идеи обратить внимание:

Минималистичный принт с сердечками на одном или нескольких ногтях;

Френч с сердечком на свободном крае или основной части;

Маникюр со многими сердечками;

Классическая роспись сердечек;

Принт в виде следов от поцелуев;

Милые романтические надписи.

Романтические дизайны можно сделать у мастера маникюра, а можно воспроизвести самостоятельно в домашних условиях, поскольку определенные варианты достаточно легкие в повторении. В этом вам помогут тонкие кисточки, зубочистки или наклейки-трафареты.

Форма ногтей может быть любая. Красиво смотрятся короткие ногти аккуратно подпиленные в базовом красном или розовом цвете. Длинные квадратные или миндалевидные ногти имеют уже определенный романтический шарм и позволяют лучше поэкспериментировать над рисунками.



Красивый маникюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan



Нежный маникюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan



Красивый маникюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan



Эффектный маникюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan



Красивый маникюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan

Кроме того, в моде в этом году маникюр с различными жемчужинками и камешками, поэтому их тоже можно добавить к романтическому украшению.