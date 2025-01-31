Напередодні якихось свят завжди хочеться зробити тематичний манікюр – стосується це Гелловіну, Нового року чи Дня Валентина, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Манікюр на День закоханих
В один із найромантичніших днів у році дівчата мають чудовий привід потішити себе манікюром з романтичним вайбом. Ефектні нігті в червоних та рожевих кольорах із намальованими сердечками допоможуть краще відтворити потрібний настрій. Нейл дизайни є настільки різноманітними, що серед всього точно знайдеться щось, що найбільше припаде до смаку.
Якщо ви вже перебуваєте в пошуку референсів, тоді варто ось на які ідеї звернути увагу:
- Мінімалістичний принт з сердечками на одному чи кількох нігтях;
- Френч з сердечком на вільному краї чи основній частині;
- Манікюр з багатьма сердечками;
- Класичний розпис сердечок;
- Принт у вигляді слідів від поцілунків;
- Милі романтичні надписи.
Романтичні дизайни можна зробити в майстра манікюру, а можна відтворити самостійно в домашніх умовах, оскільки певні варіанти є досить легкими у повторенні. У цьому вам допоможуть тонкі пензлики, зубочистки чи наклейки-трафарети.
Форма нігтів може бути будь-яка. Красиво виглядають короткі нігті акуратно підпиляні в базовому червоному чи рожевому кольорі. Довгі квадратні чи мигдалеподібні нігті мають вже певний романтичний шарм й дозволяють краще поекспериментувати над малюнками.
Красивий манікюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan
Ніжний манікюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan
Красивий манікюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan
Ефектний манікюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan
Красивий манікюр на День Валентина / Фото Cosmopolitan
Окрім того, в моді цього року манікюр з різними перлинками та камінчиками, тож їх теж можна додати до романтичного прикрашання.