На перший погляд, може здатися, що в тренді цієї зими звичайний базовий нюд, але це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. У тіктоці та інстаграмі набирає обертів хештег #soapnails, а представлений манікюр претендує на звання найбільшого nail-тренду зими.

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"Мильні" нігті – тренд зими 2025

Soap nails – це не про конкретний відтінок, а техніку покриття. Желеподібний чи напівпрозорий вигляд створює ефект акварельної фарби на нігтях. Окрім кольору, "мильні" нігті мають мати відповідний вигляд рук та кутикули. Вона має бути максимально зволожена, а нігті – однакової та бездоганної форми.



Красиві "мильні" нігті – тренд зими 2025 / Фото Pinterest

Тенденція на такі нігті не є новинкою, але саме зараз вона особливо розвинулася. Загалом досить часто моделі світових брендів чи навіть голлівудські зірки обирають для себе ледь видиме нюдове покриття нігтів.

У 2025 році популяризується естетика образів Керолін Бессетт-Кеннеді та Шарлотти з "Секс і місто". Це означає, що в тренді зараз мінімалізм та відмова від зайвих деталей. Нюдовий манікюр є досить практичним й комфортним у носінні в порівнянні з іншими темними відтінками, на яких одразу помітні зайві міліметри нігтя, який починає відростати.



Ніжні "мильні" нігті – тренд зими 2025 / Фото Pinterest

Трендові нігті можна зробити в майстра манікюру, чи навіть у домашніх умовах завдяки звичайному лаку. Вдома варто прибрати кутикулу та відполірувати нігтьову пластину й добре зволожити шкіру рук кремом. Відтворити мильний манікюр досить просто та легко, а порцією для натхнення стануть найкрасивіші нігті, знайдені на просторах інтернету.



Красиві "мильні" нігті – тренд зими 2025 / Фото Pinterest



Ефектні "мильні" нігті – тренд зими 2025 / Фото Pinterest



Красиві "мильні" нігті – тренд зими 2025 / Фото Pinterest