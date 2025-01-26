Першочергово, проблеми з нігтями можуть бути через нестачу певних вітамінів, сильний стрес чи недосип. Саме тому потрібно попередньо звернутися до лікаря, щоб процес відновлення відбувався ефективніше, пише 24 Канал.

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Як покращити стан нігтів

Щоб покращити стан нігтів, можна робити спеціальні ванночки.

  • Олійні ванночки

Для цього вам потрібні ефірна олія, тепла вода та ємність, куди ви зможете помістити пальчики. Процедура триває орієнтовно 15 хвилин. Просто налийте воду у ємність і додайте декілька крапель олії.


Як покращити стан нігтів за 15 хвилин в день / Фото Pexels

Потримайте руку у цьому розчині, потім промокніть її паперовим рушником. Головне, не змивайте, дайте олійці вбратися у шкіру.

  • Соляні ванночки

Для того, аби зробити цю ванночку потрібно додати у воду морську сіль і ефірну олію. Залиште руку у цьому розчині на 15 – 20 хвилин.


Що робити, аби нігті буди міцними / Фото Pexels

Зверніть увагу! Після закінчення процедури, добре вимийте руки від солі. Нанесіть зволожуючий крем.

  • Трав'яні ванночки

Щоб приготувати цю ванночку, потрібні сушені трави. Найкраще для цього підійдуть:

  • кропива;
  • ромашка;
  • шавлія.


Чи можна зміцнити нігті вдома / Фото Pexels

Готуємо трав'яний відвар. Для цього змішуємо 2 столові ложки сушеної трави (на ваш вибір) з гарячою водою. Добре перемішуємо і охолоджуємо. Потім отриманий відвар потрібно процідити.

Коли усе буде готово, занурюємо наші ручки у цю рідину на 15 – 20 хвилин. Після такої ванночки не тільки нігті, а і шкіра рук скажуть вам "дякую".