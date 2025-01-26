Першочергово, проблеми з нігтями можуть бути через нестачу певних вітамінів, сильний стрес чи недосип. Саме тому потрібно попередньо звернутися до лікаря, щоб процес відновлення відбувався ефективніше, пише 24 Канал.

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Як покращити стан нігтів

Щоб покращити стан нігтів, можна робити спеціальні ванночки.

Олійні ванночки

Для цього вам потрібні ефірна олія, тепла вода та ємність, куди ви зможете помістити пальчики. Процедура триває орієнтовно 15 хвилин. Просто налийте воду у ємність і додайте декілька крапель олії.



Як покращити стан нігтів за 15 хвилин в день / Фото Pexels

Потримайте руку у цьому розчині, потім промокніть її паперовим рушником. Головне, не змивайте, дайте олійці вбратися у шкіру.

Соляні ванночки

Для того, аби зробити цю ванночку потрібно додати у воду морську сіль і ефірну олію. Залиште руку у цьому розчині на 15 – 20 хвилин.



Що робити, аби нігті буди міцними / Фото Pexels

Зверніть увагу! Після закінчення процедури, добре вимийте руки від солі. Нанесіть зволожуючий крем.

Трав'яні ванночки

Щоб приготувати цю ванночку, потрібні сушені трави. Найкраще для цього підійдуть:

кропива;

ромашка;

шавлія.



Чи можна зміцнити нігті вдома / Фото Pexels

Готуємо трав'яний відвар. Для цього змішуємо 2 столові ложки сушеної трави (на ваш вибір) з гарячою водою. Добре перемішуємо і охолоджуємо. Потім отриманий відвар потрібно процідити.

Коли усе буде готово, занурюємо наші ручки у цю рідину на 15 – 20 хвилин. Після такої ванночки не тільки нігті, а і шкіра рук скажуть вам "дякую".