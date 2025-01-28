На первый взгляд, может показаться, что в тренде этой зимы обычный базовый нюд, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar. В тиктоке и инстаграме набирает обороты хэштег #soapnails, а представленный маникюр претендует на звание крупнейшего nail-тренда зимы.

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"Мыльные" ногти – тренд зимы 2025

Soap nails – это не о конкретном оттенке, а технику покрытия. Желеобразный или полупрозрачный вид создает эффект акварельной краски на ногтях. Кроме цвета, "мыльные" ногти должны иметь соответствующий вид рук и кутикулы. Она должна быть максимально увлажнена, а ногти – одинаковой и безупречной формы.



Красивые "мыльные" ногти – тренд зимы 2025 / Фото Pinterest

Тенденция на такие ногти не является новинкой, но именно сейчас она особенно развилась. В общем довольно часто модели мировых брендов или даже голливудские звезды выбирают для себя едва видимое нюдовое покрытие ногтей.

В 2025 году популяризируется эстетика образов Кэролин Бессетт-Кеннеди и Шарлотты из "Секс в большом городе". Это означает, что в тренде сейчас минимализм и отказ от лишних деталей. Нюдовый маникюр является достаточно практичным и комфортным в носке по сравнению с другими темными оттенками, на которых сразу заметны лишние миллиметры ногтя, который начинает отрастать.



Нежные "мыльные" ногти – тренд зимы 2025 / Фото Pinterest

Трендовые ногти можно сделать у мастера маникюра, или даже в домашних условиях благодаря обычному лаку. Дома стоит убрать кутикулу и отполировать ногтевую пластину и хорошо увлажнить кожу рук кремом. Воссоздать мыльный маникюр достаточно просто и легко, а порцией для вдохновения станут самые красивые ногти, найденные на просторах интернета.



Красивые "мыльные" ногти – тренд зимы 2025 / Фото Pinterest



Эффектные "мыльные" ногти – тренд зимы 2025 / Фото Pinterest



Красивые "мыльные" ногти – тренд зимы 2025 / Фото Pinterest