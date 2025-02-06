Вже від початку лютого в повітрі витає особлива атмосфера, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Багато магазинів прикрашають свої вітрини в романтичному дусі з червоними сердечками, а дівчата активно починають вибирати вбрання на святкування Дня Валентина.

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Якщо з образом вже визначилися, тоді пропонуємо обрати лише манікюр, який довершить аутфіт й додасть цікавої родзинки.

Маленькі сердечка

Шанувальниці ніжного дизайну можуть обирати для себе мініатюрні сердечка на нігтях. Це можуть бути червоні, рожеві, білі чи чорні варіанти. Робіть ставку на те, що більше пасуватиме вашим образам.

Рожевий та червоний

На День закоханих ідеально підійде класичне поєднання червоного та рожевого кольору. Контур у формі серця біля основи нігтя додасть симпатичного вигляду нігтям.

Яскравий червоний

На День Валентина радимо обрати для себе палкий червоний колір, який стане гарним яскравим акцентом до палких червоних губ.

Різнокольорові сердечка

Для тих, хто не дуже любить один відтінок, можна додати різні. Красиво виглядають на прозорих нігтях сердечка різних кольорів.

Вогняні серця

Витончений дизайн білосніжних вогняних нігтів сподобається всім прихильницям світлих кольорів. Такий манікюр перетворює полум’я на форму серця в техніці французького манікюру.

Відтінки рожевого й червоного

Спробуйте віднайти в майстра 3 відтінки рожевого й 2 відтінки червоного лаку й пофарбуйте так кожен ніготь. Ефект такий дизайн має неймовірний.

На День Валентина всі роблять ставку на червоний та рожевий колір, втім ви можете обирати будь-який інший відтінок, який вам до вподоби, довершуючи лише дизайном з сердечками.