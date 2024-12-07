Чтобы воспроизвести эти макияжи, не обязательно записываться к визажисту, поскольку их можно воспроизвести дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Праздничный новогодний макияж способен добавить новогоднего настроения и создать невероятный вид, поэтому далее расскажем, как именно его нужно делать.

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Какой макияж сделать на Новый год 2025

Здесь важно понимать одно правило. Основой любого идеального макияжа является ровный и сияющий тон кожи, поэтому благодаря ему все ваши макияжи будут безупречными.

Вариант №1

В новогоднюю ночь хочется добавить в макияж много блесток, поэтому наносите их на веки и даже волосы, чтобы сиять и быть в центре внимания.

Вариант №2

Даже в новогоднюю ночь красиво будет смотреться натуральный макияж глаз с сочным красным цветом губ. Эффектные уста будут выглядеть элегантно и празднично.



Создавайте на Новый год красивый макияж губ / Фото Pinterest

Вариант №3

Визажисты советуют воспользоваться кремовыми румянами и помадой глубокого розового цвета. Нанесите румяна на щеки, а помаду на губы. Нежный макияж прекрасно подойдет к изысканным платьям.

Вариант №4

Даже зимой не стоит забывать об эффектном макияже смоки-айс. Возьмите темный карандаш для глаз и заполните слизистую и полоску вдоль роста ресниц, слегка растушуйте и закрепите любимыми тенями. Лучше всего подойдут коричневые тени. На середину века надо нанести хайлайтер и сияющий светлый оттенок теней. Далее прорисуйте ресницы и нанесите нежный блеск для губ.

Вариант №5

Попробуйте подчеркнуть глаза разноцветными стрелками или дополнить макияж цветной тушью для ресниц. Подводка может быть зеленой или красной, чтобы макияж моментально стал праздничным.



Цветные стрелки имеют красивый вид на Новый год / Фото Pinterest

Вариант №6

Смелые девушки могут создать для себя монохромный макияж глаз яркого цвета. Такой вариант подойдет для смелой девушки, которая не боится сочных цветов.

В новогоднюю ночь вы можете экспериментировать так, как вам заблагорассудится. Ищите разное вдохновение среди работ визажистов или находится что-то интересное на просторах интернета или пинтереста.