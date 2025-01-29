Макияж для женщин старшего возраста обязательно начинается с ухода, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Это может быть тканевая маска или сыворотка, а тогда насыщенный крем, который не надо смывать.

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Вокруг кожи глаз можно использовать осветляющий крем, чтобы скрыть темные круги. Перед нанесением макияжа стоит нанести тонкий слой праймера, когда кожа полностью поглотит крем. Чтобы макияж был стойким, его стоит зафиксировать прозрачной пудрой.

Консилер

В хороших консилерах для зрелой кожи есть увлажняющие и активные ингредиенты, к примеру, пептиды, которые борются с возрастными изменениями. Консилер следует наносить только в тех местах, которые действительно нуждаются в маскировке.

Основа для макияжа

Чем старше женщина, тем легким должен быть ее тональный крем. Насыщенный макияж на зрелой коже только подчеркивает ее возраст, а тонкий слой тона лучше увлажняет и выглядит эффектнее. Для легкого ежедневного макияжа стоит использовать тонированный увлажняющий крем.



Макияж после 50 лет должен быть естественным / Фото Pinterest

Глаза и ресницы

Женщинам после 50 лет стоит воспользоваться инструментом для подкручивания ресниц и отдать предпочтение черной туши. С ней глаза будут казаться ярче. Тени надо выбирать с матовым или атласным покрытием, поскольку они на веки будут ложиться гладко и приятно.

Брови

В старшем возрасте женщинам стоит делать акцент на округлые брови. Жесткие и геометрические линии придают лицу строгое и жесткое выражение, поэтому лучше смягчить и скруглить форму бровей. Чтобы дорисовать бровь, стоит использовать карандаш с очень тонким кончиком.

Цвет и мерцание

Зрелой коже подойдут кремовые румяна, которые придают сияющий цвет и кожа будет выглядеть моложе. Их можно нанести постучав по коже кончиками пальцев и растушевывая кистью или спонжем. Стоит делать акцент на яблочках щек, чтобы добавить свежести. На скулы их наносить не стоит.



Макияж после 50 лет должен быть естественным / Фото Pinterest

Последние штрихи

По центру лица нужно нанести светлую пудру и нанесите на губы увлажняющую помаду, а потом уже натуральный оттенок помады. Дополнительно можно очертить контур губ карандашом, чтобы визуально их немного увеличить.