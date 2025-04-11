Такой маникюр просто не может выйти из моды. Он уже давно стал классикой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Варианты красивого нюдового маникюра

"Мыльные" ногти

Этот вариант маникюра особенно популярен сейчас в Голливуде. Обычно такие ноготки персикового или молочного цвета. Главной особенностью является то, что такой маникюр, буквально, сияет, как будто на покрытии отражаются капли воды.

Зеркальный френч

Классический френч никогда не выходит из моды. Зеркальный же – интересный вариант такого вида маникюра.

Особенно хорошо будет смотреться "зеркальный френч", если его сделать контрастным. Или же с помощью блесток.

Много вариантов одного оттенка

Даже ценители минимализма оценят такой маникюр. Он выглядит очень сдержанно и одновременно интересно.

Этот дизайн можно реализовать с помощью нескольких оттенков одного цвета на всех ногтях. Или, например, сделать цветные акценты.

Пастель

Пастельные ногти – это всегда хорошая идея. Такой вид маникюра хорошо подойдет тем, кто хочет добавить интересную изюминку в образ и не использовать для этого яркие оттенки.

"Железный" френч

Френч можно сделать "металлическим". Таким образом маникюр будет выглядеть очень необычно.