"Натуральный маникюр": настоящий хит 2025 года
- Натуральный маникюр остается популярным и в 2025 году.
- Классический и зеркальный френч сейчас в моде.
"Натуральный маникюр" никогда не выходит из моды. Это и не удивительно, ведь он выглядит очень изысканно и по-настоящему "дорого".
Такой маникюр просто не может выйти из моды. Он уже давно стал классикой, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Варианты красивого нюдового маникюра
- "Мыльные" ногти
Этот вариант маникюра особенно популярен сейчас в Голливуде. Обычно такие ноготки персикового или молочного цвета. Главной особенностью является то, что такой маникюр, буквально, сияет, как будто на покрытии отражаются капли воды.
- Зеркальный френч
Классический френч никогда не выходит из моды. Зеркальный же – интересный вариант такого вида маникюра.
Особенно хорошо будет смотреться "зеркальный френч", если его сделать контрастным. Или же с помощью блесток.
- Много вариантов одного оттенка
Даже ценители минимализма оценят такой маникюр. Он выглядит очень сдержанно и одновременно интересно.
Этот дизайн можно реализовать с помощью нескольких оттенков одного цвета на всех ногтях. Или, например, сделать цветные акценты.
- Пастель
Пастельные ногти – это всегда хорошая идея. Такой вид маникюра хорошо подойдет тем, кто хочет добавить интересную изюминку в образ и не использовать для этого яркие оттенки.
- "Железный" френч
Френч можно сделать "металлическим". Таким образом маникюр будет выглядеть очень необычно.