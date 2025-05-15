Главные тренды маникюра весной и летом 2025: вы не можете это пропустить

В 2025 году в моде все возможные проявления самовыражения. Это отразилось и на трендах в ногтевом дизайне.

Сейчас в моде абсолютно разные виды маникюра. Найти для себя интересный вариант смогут как сторонники минимализма, так и те, кто предпочитает эклектику, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой дизайн ногтей сейчас в моде

Мыльный маникюр

Мыльный маникюр вошел в моду, благодаря кореянкам. Сейчас этот тренд охватил весь мир.

Полупрозрачное и прозрачное покрытие

Тренд на натуральность охватил все сферы. Если вы не хотите совсем отказываться от гель-лака, обратите внимание на полупрозрачное покрытие, которое почти незаметное на ногтях.

Хромовые ногти

Такие ногти выглядят очень необычно. Они невероятно сияют на солнце. Экспериментируйте с цветами и получайте совершенно разный результат, благодаря этому дизайну.

3D дизайн

Объемные фигурки выглядят на ногтях очень креативно. "Оживите" рисунок с помощью этих элементов. Дизайн такого типа предполагает необъятное поле для экспериментов.

Пастельные ногти

Пастель на ногтях можно разнообразить с помощью "нижнего френча". Этот очень сдержанный дизайн, который идеально подойдет для тех, кому нужно придерживаться дресс-кода.