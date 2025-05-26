Розовые нейл-дизайны станут настоящим хитом лета 2025. Причем, актуальными будут различные вариации, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Варианты стильного маникюра в розовом цвете

Вкусный маршмеллоу

Нежный розовый оттенок прекрасно подойдет под любой образ. К тому же он чудесно будет смотреться как на коротких, так и длинных ногтях.

Розовое зеркало

С помощью втирки можно создать оригинальный дизайн. Такой маникюр будет напоминать зеркало. Прекрасный вариант для тех, кто любит яркие акценты в образе.

Кружевной френч

Забудьте про классический френч. Добавьте несколько оригинальных деталей и наслаждайтесь тем, как интересно выглядит такой маникюр.

Контрастные банты

В 2025 году банты и в дальнейшем остаются в тренде. Этот принт понравится даже тем, кто предпочитает сдержанные дизайны.

Чтобы этот маникюр выглядел более оригинальным, можно сделать принт и основу контрастными. Необязательно оформлять таким образом все ногти, достаточно создать акцент на нескольких.