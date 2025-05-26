От них невозможно оторвать взгляд: идеи маникюра, которые должна попробовать каждая
- Розовый цвет является главным трендом в маникюре лета 2025.
- Популярные варианты дизайнов маникюра включают "зеркальный" с втиркой и оригинальный френч.
В этом году в моде розовый цвет. Многие дизайнеры сделали его одним из основных в своих коллекциях. Не отстают и тренды в маникюре.
Розовые нейл-дизайны станут настоящим хитом лета 2025. Причем, актуальными будут различные вариации, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Варианты стильного маникюра в розовом цвете
- Вкусный маршмеллоу
Нежный розовый оттенок прекрасно подойдет под любой образ. К тому же он чудесно будет смотреться как на коротких, так и длинных ногтях.
- Розовое зеркало
С помощью втирки можно создать оригинальный дизайн. Такой маникюр будет напоминать зеркало. Прекрасный вариант для тех, кто любит яркие акценты в образе.
- Кружевной френч
Забудьте про классический френч. Добавьте несколько оригинальных деталей и наслаждайтесь тем, как интересно выглядит такой маникюр.
- Контрастные банты
В 2025 году банты и в дальнейшем остаются в тренде. Этот принт понравится даже тем, кто предпочитает сдержанные дизайны.
Чтобы этот маникюр выглядел более оригинальным, можно сделать принт и основу контрастными. Необязательно оформлять таким образом все ногти, достаточно создать акцент на нескольких.