Обязательно нужно знать: какие духи можно брать в самолет

Приближается лето. Что может быть приятнее чем поехать в долгожданное путешествие в эту теплую пору? Многие уже распланировали себе интересную поездку на это время.

Чувствовать себя уверенно во время путешествия можно, в частности, благодаря любимым духам. Однако далеко не все из них можно взять с собой на самолет, пишет 24 Канал.

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Почему некоторые духи нельзя брать на самолет

Все аэропорты мира (включая Украину и страны ЕС) придерживаются стандарта безопасности по перевозке жидкостей в ручной клади. Речь идет о таких правилах:

объем каждой жидкости не может превышать 100 миллилитров или 3,4 унции;

все жидкости должны быть в одной прозрачной пластиковой сумке с застежкой.

Обратите внимание! Общий объем жидкости должен быть не более 1 литра.

А вот для багажа правила не такие строгие. Туда вы можете положить и целый флакон духов.



Как взять духи с собой на самолет / Фото Pexels

Какой формат духов можно брать с собой на самолет

Для путешествий можно выбрать определенный формат духов, который будет удобнее с собой перевозить. К примеру:

Миниатюру духов

Такой формат еще называют тревел-версией. Обычно объем такого аромата – до 15 миллилитров.

Автомайзеры для духов

Специальные автомайзеры можно легко приобрести. Они удобны и стоят недорого. Суть автомайзера в том, что вы можете влить в этот флакон любимый аромат и пользоваться им в путешествиях.



Почему ваши духи придется выбросить в аэропорту / Фото Pexels

Лайфхак! Если вы боитесь перевозить духи, попробуйте их твердую версию. Такой вариант самый удобный и наиболее практичный для путешествий.