Обязательно нужно знать: какие духи можно брать в самолет
- Объем каждой жидкости в ручной клади не может превышать 100 миллилитров, а общий объем - не более 1 литра.
- Для путешествий удобно использовать миниатюры духов, автомайзеры или твердую версию ароматов.
Приближается лето. Что может быть приятнее чем поехать в долгожданное путешествие в эту теплую пору? Многие уже распланировали себе интересную поездку на это время.
Чувствовать себя уверенно во время путешествия можно, в частности, благодаря любимым духам. Однако далеко не все из них можно взять с собой на самолет, пишет 24 Канал.
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Почему некоторые духи нельзя брать на самолет
Все аэропорты мира (включая Украину и страны ЕС) придерживаются стандарта безопасности по перевозке жидкостей в ручной клади. Речь идет о таких правилах:
- объем каждой жидкости не может превышать 100 миллилитров или 3,4 унции;
- все жидкости должны быть в одной прозрачной пластиковой сумке с застежкой.
Обратите внимание! Общий объем жидкости должен быть не более 1 литра.
А вот для багажа правила не такие строгие. Туда вы можете положить и целый флакон духов.
Как взять духи с собой на самолет / Фото Pexels
Какой формат духов можно брать с собой на самолет
Для путешествий можно выбрать определенный формат духов, который будет удобнее с собой перевозить. К примеру:
- Миниатюру духов
Такой формат еще называют тревел-версией. Обычно объем такого аромата – до 15 миллилитров.
- Автомайзеры для духов
Специальные автомайзеры можно легко приобрести. Они удобны и стоят недорого. Суть автомайзера в том, что вы можете влить в этот флакон любимый аромат и пользоваться им в путешествиях.
Почему ваши духи придется выбросить в аэропорту / Фото Pexels
Лайфхак! Если вы боитесь перевозить духи, попробуйте их твердую версию. Такой вариант самый удобный и наиболее практичный для путешествий.