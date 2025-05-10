Обов'язково потрібно знати: які парфуми можна брати в літак
- Об’єм кожної рідини в ручній поклажі не може перевищувати 100 мілілітрів, а загальний об'єм - не більше 1 літра.
- Для подорожей зручно використовувати мініатюри парфумів, автомайзери або тверду версію ароматів.
Наближається літо. Що може бути приємнішим ніж поїхати у довгоочікувану подорож у цю теплу пору? Багато хто уже розпланував собі цікаву мандрівку на цей час.
Відчувати себе впевнено під час мандрівки можна, зокрема, завдяки улюбленим парфумам. Проте, далеко не всі з них можна взяти з собою на літак, пише 24 Канал.
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Чому деякі парфуми не можна брати на літак
Усі аеропорти світу (включно з Україною та країнами ЄС) дотримуються стандарту безпеки щодо перевезення рідин у ручній поклажі. Йдеться про такі правила:
- об’єм кожної рідини не може перевищувати 100 мілілітрів чи 3,4 унції;
- усі рідини мають бути в одній прозорій пластиковій сумці з застібкою.
Зверніть увагу! Загальний об'єм рідини має бути не більше 1 літра.
А от для багажу правила не такі суворі. Туди ви можете покласти і цілий флакон парфумів.
Як взяти парфуми з собою на літак / Фото Pexels
Який формат парфумів можна брати з собою на літак
Для подорожей можна обрати певний формат парфумів, який буде зручніше з собою перевозити. До прикладу:
- Мініатюру парфумів
Такий формат ще називають тревел-версією. Зазвичай об'єм такого аромату – до 15 мілілітрів.
- Автомайзери для парфумів
Спеціальні автомайзери можна легко придбати. Вони зручні і коштують недорого. Суть автомайзеру у тому, що ви можете влити у цей флакон улюблений аромат і користуватися ним у подорожах.
Чому ваші парфуми доведеться викинути в аеропорту / Фото Pexels
Лайфхак! Якщо ви боїтесь перевозити парфуми, спробуйте їх тверду версію. Такий варіант найзручніший та найбільш практичний для подорожей.