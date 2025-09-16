Осенью хочется "надеть" на себя аромат, который оставит неизгладимое впечатление и шлейф за собой. С бесчисленным количеством доступных вариантов, найти идеальные духи может показаться сложной задачей, но это, безусловно, достижимо.

24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE рассказывает об аромате, который на слуху последние два года. Это Tom Ford Cafe Rose.

Почему стоит выбрать парфюм Tom Ford Cafe Rose?

Tom Ford имеет аромат Cafe Rose, который передает атмосферу уютной кофейни. Он отличается сочетанием верхних нот, которые насыщены кофе с нежной турецкой розой.

Сердце аромата раскрывается бархатной болгарской розой, дополненной тропической сладостью иланг-иланга, а также теплыми оттенками кардамона, кориандра и пачули. Завершают композицию мягкий сандал и дымный ладан, создавая романтический и изысканный шлейф.



Tom Ford Cafe Rose / Фото Tom Ford

Аромат представлен во флаконе из рифленого стекла глубокого кофейного цвета, который отражает роскошную природу самого парфюма.

Tom Ford Cafe Rose станут идеальным спутником для вечернего свидания или любого особого случая. Парфюм гарантированно придаст чувство уверенности и привлекательности.

Какие духи выбрать в сентябре?

В социальных сетях постоянно рекомендуют пользователям подборки духов на определенный сезон. И эта осень – не исключение, например, парфюмерный стилист @uliana.kolodka в своем TikTok назвала 5 идеальных осенних ароматов:

Rabanne Burning leather; Fétiche Lavande Christian Louboutin; Barénia Intense Hermès; Iris Malikhân Maison Crivelli; The Cut Penhaligon's.

