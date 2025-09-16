Затишна кав'ярня з турецькою трояндою: це наймодніший парфум осені-2025
Восени хочеться "одягти" на себе аромат, який залишить незабутнє враження та шлейф за собою. З незліченною кількістю доступних варіантів, знайти ідеальні парфуми може здатися складним завданням, але це, безумовно, досяжно.
24 Канал з посиланням на Новини.LIVE розповідає про аромат, який на слуху останні два роки. Це Tom Ford Cafe Rose.
Чому варто обрати парфум Tom Ford Cafe Rose?
Tom Ford має аромат Cafe Rose, який передає атмосферу затишної кав'ярні. Він вирізняється поєднанням верхніх нот, які насичені кавою з ніжною турецькою трояндою.
Серце аромату розкривається оксамитовою болгарською трояндою, доповненою тропічною солодкістю іланг-ілангу, а також теплими відтінками кардамону, коріандру та пачулі. Завершують композицію м'який сандал і димний ладан, створюючи романтичний і вишуканий шлейф.
Tom Ford Cafe Rose / Фото Tom Ford
Аромат представлений у флаконі з рифленого скла глибокого кавового кольору, який відображає розкішну природу самого парфуму.
Tom Ford Cafe Rose стануть ідеальним супутником для вечірнього побачення або будь-якого особливого випадку. Парфум гарантовано додасть почуття впевненості та привабливості.
Які парфуми обрати у вересні?
У соціальних мережах постійно рекомендують користувачам добірки парфумів на певний сезон. І ця осінь – не виняток, наприклад, парфумерний стиліст @uliana.kolodka у своєму TikTok назвала 5 ідеальних осінніх ароматів:
- Rabanne Burning leather;
- Fétiche Lavande Christian Louboutin;
- Barénia Intense Hermès;
- Iris Malikhân Maison Crivelli;
- The Cut Penhaligon's.
Які аромати можуть замінити Baccarat Rouge 540?
- Існують аромати, які можуть замінити культовий і люксовий Baccarat Rouge 540.
- До дублікатів належать: Henry Rose – Last Light, Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt, DedCool – Fragrance 04, Dossier – Ambery Saffron та Boy Smells – Flor de la Virgen.
