С наступлением осени природа претерпевает удивительные изменения, демонстрируя яркую палитру теплых цветов вместе с прохладным воздухом и атмосферными вечерами. Это идеальная возможность задуматься над сменой своего аромата на более глубокий и теплый аромат.

Известная блогерша-миллионница Елена Мандзюк поделилась со своими подписчиками любимым ароматом на предстоящий прохладный сезон. Это Black Tie от Celine – унисекс-парфюм, который одинаково подходит как женщинам, так и мужчинам, пишет 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.

Читайте также Проверьте свои полки: эти 4 популярных аромата морально устарели

Какой парфюм идеально подойдет на осень?

В мире ароматов "Black Tie" известен своей тонкой, но утонченной притягательностью. Этот роскошный парфюм окутывает владельцев насыщенным шлейфом, который излучает уверенность и атмосферу таинственности. Он точно выделяет из толпы, сохраняя при этом элегантность.

Елена, преданная поклонница аромата, рассказала, что "Black Tie" – ее любимый аромат, который получает больше всего комплиментов. Хотя она обычно выбирает его в течение осенних и зимних месяцев, утверждает, что он подойдет и для прохладных летних дней.



Блогерша рекомендует парфюм Black Tie от Celine / Скриншот из инстаграма @elena_mandziuk

Как звучит аромат Black Tie Celine Black Tie? Аромат очаровывает своим теплым и чувственным шлейфом ванили. Композиция дополнена насыщенными нотками кедра и древесного мха, что добавляют ощущение глубины и изысканности.



Масло белого орриса – признано одним из самых дорогих ингредиентов в парфюмерии – придает аромату роскошное пудровое качество. А мускусные оттенки дополняют парфюм, создавая гармоничное сочетание, одновременно мягкое и обольстительное.



Black Tie Celine / Фото из сети

Цена 100-миллилитрового флакона не низкая – примерно 330 долларов, что эквивалентно более 13 000 гривен. Но инфлюенсерка утверждает, что продукт стоит каждой копейки.

Какие еще духи выбрать для осени?

В мире парфюмерии постоянно появляются новинки, однако женщины все равно любят выбирать знакомые запахи, которые уже завоевали популярность. На осень 24 Канал подобрал несколько замечательных духов, которые подарят интересные ощущения и хорошее настроение: