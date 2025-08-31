Собирает кучу комплиментов, – блогерша поделилась своим идеальным парфюмом на осень
- Блогерша Елена Мандзюк рекомендует духи "Black Tie" от Celine как идеальный аромат на прохладный сезон, подчеркивая их унисекс-природу и элегантность.
- Аромат характеризуется нотами ванили, кедра, древесного мха и белого орриса, создавая теплый и чувственный шлейф.
С наступлением осени природа претерпевает удивительные изменения, демонстрируя яркую палитру теплых цветов вместе с прохладным воздухом и атмосферными вечерами. Это идеальная возможность задуматься над сменой своего аромата на более глубокий и теплый аромат.
Известная блогерша-миллионница Елена Мандзюк поделилась со своими подписчиками любимым ароматом на предстоящий прохладный сезон. Это Black Tie от Celine – унисекс-парфюм, который одинаково подходит как женщинам, так и мужчинам, пишет 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.
Читайте также Проверьте свои полки: эти 4 популярных аромата морально устарели
Какой парфюм идеально подойдет на осень?
В мире ароматов "Black Tie" известен своей тонкой, но утонченной притягательностью. Этот роскошный парфюм окутывает владельцев насыщенным шлейфом, который излучает уверенность и атмосферу таинственности. Он точно выделяет из толпы, сохраняя при этом элегантность.
Елена, преданная поклонница аромата, рассказала, что "Black Tie" – ее любимый аромат, который получает больше всего комплиментов. Хотя она обычно выбирает его в течение осенних и зимних месяцев, утверждает, что он подойдет и для прохладных летних дней.
Блогерша рекомендует парфюм Black Tie от Celine / Скриншот из инстаграма @elena_mandziuk
Как звучит аромат Black Tie Celine Black Tie?
Аромат очаровывает своим теплым и чувственным шлейфом ванили. Композиция дополнена насыщенными нотками кедра и древесного мха, что добавляют ощущение глубины и изысканности.
Масло белого орриса – признано одним из самых дорогих ингредиентов в парфюмерии – придает аромату роскошное пудровое качество. А мускусные оттенки дополняют парфюм, создавая гармоничное сочетание, одновременно мягкое и обольстительное.
Black Tie Celine / Фото из сети
Цена 100-миллилитрового флакона не низкая – примерно 330 долларов, что эквивалентно более 13 000 гривен. Но инфлюенсерка утверждает, что продукт стоит каждой копейки.
Какие еще духи выбрать для осени?
В мире парфюмерии постоянно появляются новинки, однако женщины все равно любят выбирать знакомые запахи, которые уже завоевали популярность. На осень 24 Канал подобрал несколько замечательных духов, которые подарят интересные ощущения и хорошее настроение:
- Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition.
- Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent.
- Guilty Eau de Parfum, Gucci.
- Libre, Ив Сен-Лоран.
- Tresor Midnight Rose.
Эти духи на осень включают фруктово-цветочные, цитрусовые и пряные ноты, такие как абрикос, вишня, лаванда, роза и пачули.
Частые вопросы
Какой аромат рекомендует блогерша Елена Мандзюк для прохладного сезона?
Блогер Елена Мандзюк рекомендует аромат 'Black Tie' от Celine – это унисекс-парфюм, который подходит как для женщин, так и для мужчин.
Как пахнут духи 'Black Tie' от Celine?
Аромат 'Black Tie' от Celine содержит теплый и чувственный шлейф ванили, насыщенные нотки кедра и древесного мха, а также масло белого орриса и мускусные оттенки.
Какова стоимость 'Black Tie' от Celine?
Стоимость 100-миллилитрового флакона 'Black Tie' от Celine составляет примерно 330 долларов – это более 13 000 гривен.