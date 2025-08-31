Збирає найбільше компліментів, – блогерка поділилася своїм ідеальним парфумом на осінь
- Блогерка Олена Мандзюк рекомендує парфуми "Black Tie" від Celine як ідеальний аромат на прохолодний сезон, підкреслюючи їхню унісекс-природу та елегантність.
- Аромат характеризується нотами ванілі, кедра, деревного моху та білого оррісу, створюючи теплий та чуттєвий шлейф.
З настанням осені природа зазнає дивовижних змін, демонструючи яскраву палітру теплих кольорів разом з прохолодним повітрям і атмосферними вечорами. Це ідеальна можливість замислитися над зміною свого аромату на глибший і тепліший аромат.
Відома блогерка-мільйонниця Олена Мандзюк поділилася зі своїми підписниками улюбленим ароматом на майбутній прохолодний сезон. Це Black Tie від Celine – унісекс-парфуми, які однаково пасують як жінкам, так і чоловікам, пише 24 Канал з посиланням на її Instagram.
Який парфум ідеально підійде на осінь?
У світі ароматів "Black Tie" відомий своєю тонкою, але витонченою привабливістю. Цей розкішний парфум огортає власників насиченим шлейфом, який випромінює впевненість і атмосферу таємничості. Він точно виділяє з натовпу, зберігаючи при цьому елегантність.
Олена, віддана шанувальниця аромату, розповіла, що "Black Tie" – її улюблений аромат, який отримує найбільше компліментів. Хоча вона зазвичай обирає його протягом осінніх та зимових місяців, стверджує, що він підійде і для прохолодних літніх днів.
Блогерка рекомендує парфум Black Tie від Celine / Скриншот з інстаграму @elena_mandziuk
Як звучить аромат Black Tie Celine?
Аромат зачаровує своїм теплим і чуттєвим шлейфом ванілі. Композиція доповнена насиченими нотка кедра та деревного моху, що додають відчуття глибини та вишуканості.
Олія білого оррісу – визнана одним з найдорожчих інгредієнтів у парфумерії – надає аромату розкішної пудрової якості. А мускусні відтінки доповнюють парфум, створюючи гармонійне поєднання, одночасно м'яке і звабливе.
Black Tie Celine / Фото з мережі
Ціна 100-мілілітрового флакону не низька – приблизно 330 доларів, що еквівалентно понад 13 000 гривень. Але інфлюєнсерка стверджує, що продукт вартий кожної копійки.
Які ще парфуми обрати для осені?
У світі парфумерії постійно з'являються новинки, однак жінки все одно люблять обирати знайомі запахи, які вже завоювали популярність. На осінь 24 Канал підібрав кілька чудових парфумів, які подарують цікаві відчуття та гарний настрій:
- Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition.
- Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent.
- Guilty Eau de Parfum, Gucci.
- Libre, Yves Saint Laurent.
- Tresor Midnight Rose.
Ці парфуми на осінь включають фруктово-квіткові, цитрусові та пряні ноти, такі як абрикос, вишня, лаванда, троянда та пачулі.
Часті питання
Який аромат рекомендує блогерка Олена Мандзюк для прохолодного сезону?
Блогерка Олена Мандзюк рекомендує аромат 'Black Tie' від Celine – це унісекс-парфуми, які підходять як для жінок, так і для чоловіків.
Які пахнуть парфуми 'Black Tie' від Celine?
Аромат 'Black Tie' від Celine містить теплий і чуттєвий шлейф ванілі, насичені нотки кедра та деревного моху, а також олію білого оррісу та мускусні відтінки.
Яка вартість 'Black Tie' від Celine?
Вартість 100-мілілітрового флакону 'Black Tie' від Celine становить приблизно 330 доларів – це понад 13 000 гривень.