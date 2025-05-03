Многие модницы уже ищут для себя интересные варианты педикюра. В этом году в тренде довольно неожиданный цвет, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Какого цвета педикюр сейчас в моде

Наиболее модным оттенком этого сезона является – "полупрозрачный капучино". Этот цвет не очень насыщенный. В то же время он невероятно привлекательный.

Чтобы этот цвет выглядел более насыщенным, нужно нанести лак в несколько слоев. Хороший пример применения такого оттенка можно увидеть в кампейне Jimmy Choo.

Изюминку в этот педикюр можно добавить благодаря дизайну. Беспроигрышным вариантом станет френч.

Обратите внимание! Вы могли заметить, что "полупрозрачный капучино" немного напоминает оттенок Cappuccino Milk. Однако на самом деле эти цвета довольно сильно отличаются. Именно "полупрозрачный капучино" идеально подойдет для тех, кто поддерживает тренд на натуральность.