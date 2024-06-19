"Монархи на высоте": кто самый высокий в британской королевской семье

Как семья, которую, пожалуй, больше всего фотографируют в мире, поклонники узнают членов британской королевской семьи при любых обстоятельствах. Однако, что действительно может стать неожиданностью, так это их высокий рост.

Так, покойная королева Елизавета II славилась своим маленьким ростом, а принцесса Кейт – модельным. Кто же самый высокий в королевской семье – читайте дальше.

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Уильям, принц Уэльский

Принц Уильям – самый высокий член королевской семьи. Так, его рост достигает 191 сантиметра, что является рекордом за почти всю историю. Когда Уильям взойдет на престол, то получит статус самого высокого монарха. Ранее этот титул принадлежал королю Эдуарду, рост которого достигал 194 сантиметров.

Принц Гарри, герцог Сассекский

Принц Гарри также известен своим высоким ростом. Младший брат Уильяма всего на несколько сантиметров ниже будущего монаха и имеет рост 186 сантиметров.

Эдвард, герцог Эдинбургский

Принц Эдвард, которого назвали в честь известного монаха, пошел ростом в своего отца Филиппа. Так, самый младший сын покойной королевы Елизавета II имеет рост 183 сантиметра.



Принц Эдвард / Фото Getty Images

Король Чарльз III

Король Великобритании Чарльз III не такой высокий, как его сыновья Уильям и Гарри, однако тоже статный. Так, рост монарха достигает 178 сантиметров. Интересно, что его первая жена, леди Диана, была такого же роста, из-за чего постоянно сталкивалась с ограничениями относительно своего внешнего вида.

Кейт Мидлтон

Жена принца Уильяма, Кейт имеет идеальный модельный рост – 175 сантиметров. Сейчас принцесса Уэльская является самой высокой дамой в королевской семье.

Королева Камила

Королева Камила ниже своего мужа. Ее рост достигает 173 сантиметров, из-за чего Камиле приходится прибегать к различным хитростям, чтобы быть визуально стройнее и выше. Впрочем, она вторая самая высокая женщина в королевской семье, после Кейт Мидлтон.

Сара Йоркская

Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, герцога Йоркского, также известна своим телосложением. Ее рост достигает 173 сантиметра, поэтому вместе с королевой Камилой она занимает 2 место среди самых высоких женщин в королевской семье.

Кто самый низкий в королевской семье

Самой низкой в королевской семье является покойная королева Елизавета II. Она была известна своей миниатюрностью, ведь ее рост достигал всего 158 сантиметров.

Единственная дочь ее величества, принцесса Анна, немного выше покойной матери – ее рост 167 сантиметров. Такого же роста и жена принца Гарри Меган Маркл. Принцессы Беатрис и Евгения также известны своим невысоким ростом – около 163 сантиметров.