Так, покійна королева Єлизавета II славилася своїм маленьким зростом, а принцеса Кейт – модельним. Хто ж найвищий у королівській сім'ї – читайте далі.

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Вільям, принц Уельський

Принц Вільям – найвищий член королівської сім'ї. Так, його зріст сягає 191 сантиметра, що є рекордом за майже всю історію. Коли Вільям зійде на престол, то отримає статус найвищого монарха. Раніше цей титул належав королю Едуарду, зріст якого сягав 194 сантиметрів.

Принц Гаррі, герцог Сассекський

Принц Гаррі також відомий своїм високим зростом. Менший брат Вільяма всього на кілька сантиметрів нижчий за майбутнього монаха й має зріст 186 сантиметрів.

Едвард, герцог Единбурзький

Принц Едвард, якого назвали на честь відомого монаха, пішов зростом у свого батька Філіпа. Так, наймолодший син покійної королеви Єлизавета II має зріст 183 сантиметри.



Принц Едвард / Фото Getty Images

Король Чарльз III

Король Великої Британії Чарльз III не такий високий, як його сини Вільям та Гаррі, однак теж статний. Так, зріст монарха сягає 178 сантиметрів. Цікаво, що його перша дружина, леді Діана, була такого ж зросту, через що постійно стикалася з обмеженнями щодо свого зовнішнього вигляду.

Кейт Мідлтон

Дружина принца Вільяма, Кейт має ідеальний модельний зріст – 175 сантиметрів. Наразі принцеса Уельська є найвищою дамою в королівській сім'ї.

Королева Каміла

Королева Каміла нижча за свого чоловіка. Її зріст сягає 173 сантиметрів, через що Камілі доводиться вдаватися до різних хитрощів, щоб бути візуально стрункішою та вищою. Втім, вона друга найвища жінка в королівській сім'ї, після Кейт Мідлтон.

Сара Йоркська

Сара Фергюсон, колишня дружина принца Ендрю, герцога Йоркського, також відома своєю статурою. Її ріст сягає 173 сантиметри, тому разом з королевою Камілою вона обіймає 2 місце серед найвищих жінок в королівській сім'ї.

Хто найнижчий в королівській сім'ї

Найнижчою в королівській сім'ї є покійна королева Єлизавета II. Вона була відома своєю мініатюрністю, адже її зріст сягав усього 158 сантиметрів.

Єдина донька її величності, принцеса Анна, трохи вища за покійну матір – її зріст 167 сантиметрів. Такого ж зросту й дружина принца Гаррі Меган Маркл. Принцеси Беатріс та Євгенія також відомі своїм невисоким зростом – близько 163 сантиметрів.