Вязаный свитер в полоску – главный тренд зимы: добавьте эту вещь в свой гардероб
24 ноября, 11:04
Вязаный свитер в полоску – главный тренд зимы: добавьте эту вещь в свой гардероб

Юлия Турелык
Основные тезисы
В этом сезоне в моду входит цветная полоска. Если раньше мы тяготели, к черно-белому варианту, то зимой актуальными станут несколько модных оттенков.

В холодное время свитера являются важным элементом гардероба, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Теплая вещь обеспечивает комфорт, а стильный дизайн помогает удачно застилизировать ее с различными образами.

Какой свитер в полоску модный зимой?

Стилисты советуют руководствоваться простым правилом. Если полоска широкая – нужно ограничиться двумя цветами, а если узкая – используйте всю палитру радуги. Для выгодного подчеркивания силуэта – обращайте внимание на крой.

Удлиненный свитер и размер оверсайз лучше всего смотрится с широкими полосками, а короткие и облегающие модели подчеркнут фигуру в узкую полоску.

Сочетать свитер в полоску лучше всего с брюками. Это могут быть классические джинсы, вельветовые брюки или базовые брюки палаццо. Если позволят погодные условия, то к джинсам можно подобрать кроссовки.

Цветная полоска уже сама по себе делает свитер ярким акцентом, поэтому не стоит перегружать образ. Брюки, лосины или обувь должны быть в нейтральных тонах. Свитер в яркую полоску – это ключевой модный мастхэв, благодаря которому удастся оживить гардероб насыщенными цветами и получить свежий образ.

Кроме свитеров, актуальными в зимнее время являются гольфы, пишет In Journal. Гольф можно сочетать с джинсами, пальто, свитерами и мини-юбками для создания различных образов в холодное время. Водолазка с джинсами, длинным пальто, свитером или короткой юбкой создает универсальные и стильные комбинации для ежедневного ношения или офиса.

Частые вопросы

Какие свитера считаются модными зимой?

Модными считаются свитера в полоску. Стилисты рекомендуют, если полоска широкая - ограничиться двумя цветами, а если узкая - использовать всю палитру радуги. Удлиненные свитера и размер оверсайз лучше всего смотрятся с широкими полосками, а короткие и облегающие модели подчеркнут фигуру в узкую полоску.

Как лучше сочетать свитер в полоску с другими элементами гардероба?

Свитер в полоску лучше всего сочетать с брюками - это могут быть классические джинсы, вельветовые брюки или базовые брюки палаццо. Если погодные условия позволяют, к джинсам можно подобрать кроссовки. Важно, чтобы остальные элементы гардероба были в нейтральных тонах, поскольку свитер в яркую полоску сам является акцентом.

Почему свитер в яркую полоску является ключевым модным элементом сезона?

Свитер в яркую полоску - это ключевой модный мастхэв, который позволяет оживить гардероб насыщенными цветами и получить свежий образ. Его стильный дизайн помогает удачно застилизовать с разными образами, не перегружая лук.