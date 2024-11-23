Идеальный свитер на зиму должен быть базовым, стильным и практичным, пишет 24 Канал. Девушки все чаще выбирают для себя лаконичные и теплые варианты с высоким горлом или округлым вырезом.

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Трендовые свитера на зиму 2024

Вязаные вещи очень популярны, особенно в холодное время года. Минусовая температура за окном вызывает желание одеть теплую вещь из трикотажа или хлопка, которые занимают лидирующие позиции на fashion-арене.

Свитер уже стал не просто базой, а долговременным трендом текущего сезона, поэтому в магазинах вы найдете для себя огромный выбор на любой вкус. В теплых свитерах вы точно не замерзнете в холодный день.

На зимнюю пору можно найти немало вещей красивого фасона, материала и цвета, поэтому рекомендуем вдохновляться выбором модных девушек, которые уже успели продемонстрировать на себе интересные сочетания. Мы же рассказываем вам о самых популярных вариантах свитеров на зиму 2024/25, которые понравятся всем девушкам.

Молочный свитер

В холодное время года молочная гамма цветов особенно популярна. Выбирайте для себя вариант с горловиной или круглым вырезом. Также можно сделать ставку на вещь грубого плетения, которые характеризуются как "рыбацкий свитер". Свитер в светлом цвете легко вписать в свой гардероб. Его можно носить с джинсами, кожаными брюками или трикотажными штанами в тон.



Стильные свитера на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Свитер оверсайз

Такой свитер стоит покупать, если у вас объемный пуховик, который позволит носить такие изделия. Свитера оверсайз в моде уже не первый сезон, поэтому всегда прекрасно смотрятся даже на худеньких девушках, которые носят самый маленький размер одежды. Советуем такие свитера стилизовать с массивными ботинками или уггами.



Модные свитера на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Свитер с воротником

Раскидистый воротник, свитер на змейке или с пуговицами до сих пор остается актуальным выбором на зиму. Он идеально подойдет тем девушкам, которые не любят горловины и хотят добавить в свои женские образы немного женственности.



Стильные свитера на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Водолазка

Гольф считается классикой, которая не выходит из моды. Добавляйте в свой гардероб базовые цвета – черный, белый, серый и коричневый, которые станут основой вашего аутфита. С гольфами вы сможете составить любой образ.



Стильные свитера на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Красный свитер

Зимой красный цвет всегда становится особенно популярным, впрочем советуем обратить внимание на этот свитер именно в этом сезоне, поскольку все больше модниц выбирают его для своих образов. Такой свитер освежает и добавляет яркости зимним аутфитам.



Стильные свитера на зиму 2024/25 / Фото Pinterest