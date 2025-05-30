Идеальная блуза на летнее время: эта вещь является микротрендом сезона

Этим летом в моде будет блуза в эстетике бохо, которая станет отличным дополнением к базовому гардеробу. Вещи в стиле бохо станут невероятно популярными, поэтому советуем обратить на них внимание.

Оригинальные блузы уже начали активно примерять на себе модницы со всего мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Эта вещь стала одним из самых горячих микротрендов лета на 2025 год.

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Блуза в стиле бохо – тренд 2025 года

Романтическая, легкая, изящная и белоснежная блуза – это идеальная вещь для базового гардероба. Она выглядит просто, но добавляет приятного и расслабленного вайба образу. Даже простое сочетание с такой блузой может выглядеть достаточно эффектно.

К одной из лучших формул принадлежит сочетание этой вещи с джинсами. Они могут быть прямые, клеш или мешковатые. Также удачно блуза стилизуется с брюками палаццо, капри и юбками.

Силуэты могут быть разные – от блуз с короткими рукавами и рюшами до моделей свободного кроя с пышными рукавами. Акцент надо уделить деликатной вышивке, которая способна задать настроение всему образу.

Дополнить образ можно разнообразной обувью. Прекрасно подходят классические белые кроссовки, цветные, сандалии, балетки, лоферы, туфли на каблуке или босоножки.

К слову, дополнить такую блузу можно различными фасонами жакетов. Этим летом в моде будут маскулинные жакеты с акцентом на талию, блейзеры в пастельных цветах и жакеты из полупрозрачных тканей.