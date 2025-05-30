Оригінальні блузи вже почали активно приміряти на собі модниці зі всього світу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Ця річ стала одним з найгарячіших мікротрендів літа на 2025 рік.

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Блуза в стилі бохо – тренд 2025 року

Романтична, легка, витончена та білосніжна блуза – це ідеальна річ для базового гардероба. Вона виглядає просто, але додає приємного й розслабленого вайбу образу. Навіть просте поєднання з такою блузою може виглядати досить ефектно.

До однієї з найкращих формул належить поєднання цієї речі з джинсами. Вони можуть бути прямі, кльош чи мішкуваті. Також вдало блуза стилізується зі штанами палаццо, капрі та спідницями.

Силуети можуть бути різні – від блуз з короткими рукавами й рюшами до моделей вільного крою з пишними рукавами. Акцент треба приділити делікатній вишивці, яка здатна задати настрій всьому образу.

Доповнити образ можна різноманітним взуттям. Чудово підходять класичні білі кросівки, кольорові, сандалі, балетки, лофери, туфлі на підборах чи босоніжки.

До слова, доповнити таку блузу можна різними фасонами жакетів. Цього літа в моді будуть маскулінні жакети з акцентом на талію, блейзери в пастельних кольорах та жакети з напівпрозорих тканин.