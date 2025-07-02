Девушки из Франции известны тем, что умеют удачно совместить базовые вещи с трендовыми элементами гардероба, пишет 24 Канал. Летом у них больше экспериментов с одеждой, поэтому они охотно примеряют все сезонные вещи и больше всего их сочетают с тремя парами обуви.

Читайте также Что носить девушкам низкого роста, чтобы визуально его удлинить: основные секреты

Французский стиль является одним из самых узнаваемых, поэтому рекомендуем присмотреться к обуви, которую вы можете добавить в свой гардероб, чтобы создавать похожие образы.

Балетки

Чтобы создать легкий и изысканный аутфит, француженки охотно довершают свои образы балетками. Если к нам эта обувь вернулась несколько лет назад, то с балетками парижанки не прощались никогда. Модницы их носят с платьями, юбками, джинсами и брюками. Кроме классических базовых черных балеток, они еще делают ставку на яркие цвета.

Туфли на низком каблуке

Француженки всегда выбирают для себя комфорт, поэтому их редко можно увидеть в туфлях-лодочках на каблуках. Вместо этого они обувают слингбеки или обувь на низком каблуке, на которых можно ходить длительное время по городу и не устать. Такие туфли выглядят красиво и легко сочетаются с любым нарядом.

Цветные кроссовки

Несмотря на то, что парижанки влюблены в классическую одежду, в их гардеробе есть множество цветных нарядов. Лаконичные и комфортные цветные кроссовки дают прекрасную возможность стилизовать вещи любых оттенков.

Французский стиль – совсем не о трендах, а об уютных вещах с ноткой романтики. Они одеваются так, чтобы никто не заметил их стараний, а со стороны это выглядело таким образом, как будто они одели то, что первое попалось им на глаза в шкафу. Повторить образы парижанок достаточно просто, надо лишь пересмотреть их летние выходы.