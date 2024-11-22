Составляем образ на зиму: стилист рассказала, что надо купить в декабре

Многим кажется, что зимой трудно стильно выглядеть и этот период является достаточно рутинным, поскольку базовые аутфиты состоят из джинсов, пуховика и шапки. Однако это далеко не так. Даже в зимнюю пору можно иметь множество красивых образов, если знать, с чем именно их стилизовать.

Теплая одежда может быть стильной, поэтому от базовых темных цветов и простых фасонов надо просто отойти, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.

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Чтобы освежить зимний гардероб, стоит добавить к своему аутфиту всего несколько интересных деталей.

Шарфы

Черные шарфы – это классика, впрочем добавьте к своему образу яркий акцент. Выбирайте аксессуар в бордовом, зеленом, синем или желтом цвете. Стилист рассказала интересный лайфхак. По ее словам, если ваша верхняя одежда однотонная, то надо выбирать шарф с узором. Если же пальто или куртка имеют принт – шарф нужно выбирать в нейтральном цвете для баланса.



Красивые вещи на зиму 2024/25 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Яркие шапки яркие шапки

Попробуйте добавить в свой гардероб шапку в нестандартном цвете или интересной фактуре. Вязаные шапки с объемной текстурой сейчас в тренде, и они легко добавляют правильный акцент в любой зимний образ. И для того, чтобы образ был эффектным – выбирайте шапку, которая пропорциональна чертам вашего лица.



Красивые вещи на зиму 2024/25 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Перчатки и сумки

Такой аксессуар как перчатки, уже давно отвечает не о тепле, а о стиле. Добавьте в свой гардероб пару с вышивкой, пуговицами или интересным кроем. Сумка тоже может быть ярким акцентом, и сделает ваш аутфит более выразительным. Стилистка говорит, что ее выбор этой зимой выпал на красные перчатки и сумку из фактурной кожи.



Красивые вещи на зиму 2024/25 / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Объемные украшения

Не бойтесь дополнять свои образы большими серьгами или брошью, если вы носите пальто. Эта маленькая деталь сделает ваш аутфит особенным и индивидуальным. Лучше выбирать те украшения, которые можно носить поверх свитера. Тоненькие цепочки к плотным вещам не подходят.

С помощью этих нескольких советов, вам удастся избежать однообразия в образах. Даже такие малые акценты изменят общее восприятие стиля. Ваш гардероб может оставаться базовым, но детали сделают его интереснее.