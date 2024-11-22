Пуховик можно носить на каждый день, а вот на выход советуем примерить очень стильную альтернативу – экошубу, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Модель можете выбирать любую – короткую или длинную. Важно лишь понимать, как ее правильно стилизовать, чтобы вещь выглядела трендово и красиво.

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С чем носить экошубу

Модницы на своих примерах показывают, что теперь шубы можно носить с чем угодно: с джинсами, худи, кедами или бейсболками. В сети есть немало идей для образов с шубой, которые помогут актуально и неординарно выглядеть, не теряя чувство вкуса.

Попробуйте совместить удлиненную шубу с кожаными брюками. Такой аутфит примерила на себе Мэри Фуртас и он имеет довольно интересный и красивый образ.

Если вы любите гармоничные образы, то советуем подобрать для себя на зиму шубу и шапку в одном цвете. Такой аутфит будет иметь красивый и эффектный вид, особенно в трендовом бордовом цвете.

Невероятно стильно выглядит комбинация короткой шубы и трикотажных брюк. Такой образ является стильным и комфортным, поэтому в нем без колебаний можно выходить на прогулку с собакой. Трикотажные брюки можно заменить на спортивные, соединив обе пары с уггами.

Черная шуба выглядит очень эффектно, поэтому рекомендуем ее добавлять в свой гардероб. Стилизуйте с лосинами, юбкой в длине мини и сапогами до колен.

Чтобы создать роскошный и элегантный образ, рекомендуем подбирать под шубу белые цвета – свитер и брюки в одном цвете, чтобы аутфит был изысканным и праздничным.