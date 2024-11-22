Пуховик можна носити на щодень, а от на вихід радимо приміряти дуже стильну альтернативу – екошубу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Модель можете обирати будь-яку – коротку чи довгу. Важливо лише розуміти, як її правильно стилізувати, щоб річ виглядала трендово й красиво.

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З чим носити екошубу

Модниці на своїх прикладах показують, що тепер шуби можна носити з чим завгодно: з джинсами, худі, кедами чи бейсболками. У мережі є чимало ідей для образів із шубою, які допоможуть актуально та неординарно виглядати, не втрачаючи почуття смаку.

Спробуйте поєднати подовжену шубу зі шкіряними штанами. Такий аутфіт приміряла на собі Мері Фуртас і він має доволі цікавий та красивий образ.

Якщо ви любите гармонійні образи, то радимо підібрати для себе на зиму шубу та шапку в одному кольорі. Такий аутфіт матиме красивий та ефектний вигляд, особливо в трендовому бордовому кольорі.

Неймовірно стильно виглядає комбінація короткої шуби та трикотажних штанів. Такий образ є стильним та комфортним, тож в ньому без вагань можна виходити на прогулянку з собакою. Трикотажні штани можна замінити на спортивні, поєднавши обидві пари з уггами.

Чорна шуба виглядає дуже ефектно, тому рекомендуємо її додавати у свій гардероб. Стилізуйте з лосинами, спідницею в довжині міні та чоботами до колін.

Щоб створити розкішний та елегантний образ, рекомендуємо підбирати під шубу білі кольори – светр та штани в одному кольорі, щоб аутфіт був вишуканим та святковим.