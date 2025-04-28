Таинство Крещения является важным событием для родителей, родственников и друзей семьи, пишет 24 Канал. К этому празднику надо подойти довольно тщательно, поскольку вид должен быть в церкви сдержанным и скромным.

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Как нельзя одеваться на крестины

Каких-то категорических правил относительно того, что нельзя надевать на крестины нет, но все же лучше отказаться от определенных вещей. На крещение совсем не подходят очень яркие и кричащие цвета с принтами, особенно неоновые оттенки.

Совсем неуместно одевать в церковь вещи с блестками или пайетками. Также не подходит надевать на крестины откровенную одежду с глубоким декольте или платье-бюстье с открытыми плечами и спиной.

К слову! Платья, которые носили наши бабушки – снова в моде. Как они выглядят – читайте в нашем материале.

Нельзя надевать на крещение платья из прозрачных материалов, даже несмотря на то, что они являются модными. Стоит также обойтись без нарядов с различными черепами или агрессивными рисунками.

Не рекомендуется выбирать на крещение порванные джинсы, спортивную одежду и кроссовки, поскольку это обычные и повседневные вещи, которые совсем не подходят для такого торжественного и духовного праздника.

Что стоит одеть на крестины

На Таинство Крещения стоит одевать одежду в светлых тонах. Это может быть вышиванка или вышитое платье, или красивый костюм в нейтральном оттенке с белой рубашкой или блузой. Мужчинам стоит сделать ставку на базовую рубашку и брюки.