Антитренды сентября: эти вещи не должны быть в вашем гардеробе

Устаревшие вещи способны исказить образ, поэтому от них лучше избавиться. Тренды постоянно меняются, поэтому не держите в гардеробе наряды, которые давно вышли из моды и считаются неактуальными.

Стильный образ составляется на основе базовых вещей и сезонных трендовых элементов гардероба, пишет Lady 24. Только одна антитрендовая вещь сможет испортить ваш аутфит, поэтому от таких вещей надо избавляться, поскольку они безнадежно уже вышли из моды. Одежда формирует стиль, поэтому лучше не выбирать неуместный наряд, который выглядит смешно и нелепо.

Читайте также Какие джинсы уже не в тренде: топ-3 худшие фасоны: топ-3 худшие фасоны

Total pink

Монохромные образы являются стильными и модными, впрочем советуем избегать розового, который был в тренде прошлого года. Если летом футболка и шорты одинакового цвета выглядели уместно, то осенью не стоит стилизовать розовое худи со штанами одного цвета и подбирать под цвет еще и жилетку. Если так одеться, то образ будет антитрендовым и старомодным.



Антитренды осени 2024 / Фото Pinterest

Сумка-бананка

Когда-то эти сумки были на пике популярности, однако мода на них давно угасла. Их стоит убрать из своего гардероба, поскольку такая сумка может полностью испортить образ. Вместо этого советуем выбирать лаконичные черные сумки в форме полумесяца или выбирать объемные сумки-шоперы.



Антитренды осени 2024 / Фото Pinterest

Длинные угги

В сентябре модные девушки дополняют образы уггами, однако в тренде сейчас короткие варианты с открытой пяткой. Этой обувью они дополняют платья и юбки. Если у вас еще есть длинные угги до колен, то рекомендуем их убрать из гардероба, поскольку они старомодные и давно считаются антитрендовыми.



Антитренды осени 2024 / Фото Pinterest

Чтобы быть уверенными в том, что ваш образ уместен, время от времени просматривайте гардероб и смотрите на вещи, которые вышли из моды. Убирая эти наряды, вы убережете себя от модных провалов.