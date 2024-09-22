Стильний образ складається на основі базових речей та сезонних трендових елементів гардероба, пише Lady 24. Лише одна антитрендова річ зможе зіпсувати ваш аутфіт, тому від таких речей треба позбавлятися, оскільки вони безнадійно вже вийшли з моди. Одяг формує стиль, тому краще не обирати недоречне вбрання, яке виглядає смішно та безглуздо.

Читайте також Які джинси вже не в тренді: топ-3 найгірші фасони

Total pink

Монохромні образи є стильними та модними, втім радимо уникати рожевого, який був у тренді минулого року. Якщо влітку футболка та шорти однакового кольору виглядали доречно, то восени не варто стилізувати рожеве худі зі штанами одного кольору та підбирати під колір ще й жилетку. Якщо так одягнутися, то образ буде антитрендовим та старомодним.



Антитренди осені 2024 / Фото Pinterest

Сумка-бананка

Колись ці сумки були на піку популярності, однак мода на них давно згасла. Їх варто прибрати зі свого гардероба, оскільки така сумка може повністю зіпсувати образ. Натомість радимо обирати лаконічні чорні сумки у формі напівмісяця або ж обирати об’ємні сумки-шопери.



Антитренди осені 2024 / Фото Pinterest

Довгі угги

У вересні модні дівчата доповнюють образи уггами, однак у тренді зараз короткі варіанти з відкритою п’яткою. Цим взуттям вони доповнюють сукні та спідниці. Якщо у вас ще є довгі угги до колін, то рекомендуємо їх прибрати з гардероба, оскільки вони старомодні та давно вважаються антитрендовими.



Антитренди осені 2024 / Фото Pinterest

Щоб бути впевненими в тому, що ваш образ доречний, час від часу переглядайте гардероб та дивіться на речі, які вийшли з моди. Прибираючи це вбрання, ви вбережете себе від модних провалів.