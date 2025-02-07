Не рискуйте: 8 вещей, которые нельзя стирать в стиральной машинке

Некоторые вещи запрещено стирать в стиральной машинке, поскольку после стирки они потеряют вид, поэтому не нужно этого допускать. Большинство из нас об определенной категории одежды могут и не знать, поэтому получают испорченную одежду.

Благодаря стиральной машинке можно все постирать, однако нередко в барабан загружают вещи, которые нужно стирать вручную, или не стирать вообще, пишет 24 Канал. Чтобы избежать порчи одежды, мы составили список вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать в машинке.

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Кожаная одежда

Нельзя стирать кожу в машинке, поскольку механическое воздействие барабана негативно повлияет на ее качество. Стирка в машинке может привести к тому, что кожаная одежда может ссохнуться и потрескаться, потеряет свою форму и цвет. Для чистки кожи лучше воспользоваться услугами химчистки.

Жакеты с плечиками

С помощью плечиков жакет имеет красивый силуэт, однако стирка может изменить их положение, поэтому вещь потеряет форму. Эксперты советуют стирать жакеты вручную и не выкручивать слишком сильно.

Одежда со стразами и камешками

В стиральную машинку нельзя класть вещи со стразами, камушками или декоративными пуговицами, поскольку есть большой риск повредить не только наряд, но и стиральный агрегат.



Нельзя стирать в машинке одежду со стразами и камешками / Фото Pexels

Объемные вещи

Не набивайте барабан очень объемной одеждой или текстилем, поскольку из-за переполнения может перегреться двигатель.

Купальники

Современные купальники изготавливают из высокотехнологичной ткани, которая быстро высыхает на воздухе. Если постирать их, то они потеряют цвет и даже могут растянуться. Барабан вызывает слишком сильное механическое воздействие на ткань, косточки бюстгальтера и бретельки. Их следует стирать только руками.

Кашемир и шерсть

Не стоит класть в стиральную машинку пуловеры и кардиганы из кашемира или шерсти, поскольку во время стирки случаются зацепки и усадка. Чтобы избежать деформации, эти вещи лучше стирать вручную с помощью мягкого моющего средства.

Кружевные или вышитые вещи

Вышивка и кружево – это нежные элементы декора, которые страдают от агрессивного воздействия механизмов стиральной машины. Если постирать одежду с кружевом или вышивкой в машинке, то в результате можно получить изуродованный предмет гардероба. Именно поэтому такие изделия надо очищать руками с помощью деликатного моющего средства.

Бархатные и замшевые наряды

Эти вещи стоит относить в химчистку, чтобы сохранить нарядность и плотную ворсистую текстуру. Если же наряд имеет складки, то гладить его ни в коем случае нельзя. Лучше воспользоваться отпаривателем, вывернув перед этим одежду.