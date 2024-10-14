Она тоже является неотъемлемой частью, без которой не сложится полноценный образ, пишет Lady 24. Прическа способна создать неповторимый вид, поэтому не стоит обходить ее вниманием. Многие девушки выбирают для себя парики, и если вы обладательница длинных волос, то рекомендуем воспользоваться этим для создания интересного аутфита.

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Прически на Хэллоуин 2024

Перед тем, как создать интересные произведения из волос на голове, надо запастись лаком для волос, резинками, заколками и хэллоуинскими аксессуарами. Выполнить их не сложно, нужно лишь немного терпения и вдохновения.

Паук из волос

Для создания этой прически нужно зачесать высокий хвост и прикрепить к нему много пружинок, на которых надо создать маленькие косички. Тогда каждую косичку скрутить так, чтобы она напоминала лапки паука, а сверху на пучок прикрепить глаза. Дополнительно можно использовать еще заколки в виде пауков.

Рога из волос

Чтобы воспроизвести эту прическу, на волосах надо прикрепить металлические ушки и обмотать их так, чтобы визуально они напоминали рога. Прикрепить конец волос надо гренадлями и зафиксировать лаком.

Объемные хвосты

Для создания этой прически надо сделать два высоких хвоста. Тогда на каждый хвост надо завязывать крепкую резинку и оставлять волосы, продолжая такую манипуляцию до самого верха. Воссоздать такой образ достаточно просто и легко.

Хвосты с пауками

Чтобы прикрепить на хвостах немало искусственных пауков, нужно сделать хвосты, начиная от лобной части, опускаясь к затылку, а затем и до конца самих волос. Для выполнения этой прически нужно много маленьких резинок, на которые сверху нужно будет прикрепить паучков.

Прическа Харли Квинн

Этот вариант прически довольно простой. Нужно сделать два хвоста, которые должны выглядеть несколько неуклюже и прикрепить на них красную и синюю прядь волос. Также стоит выпустить передние пряди волос.

Также на Хэллоуин можно сделать ведьминские волосы. Их надо будет только распустить и начесать для дополнительного объема. Эффектно на волосах выглядят "кровавые аксессуары", к примеру, нож или топор на обруче, которые выглядят так, как будто воткнуты в голову. А еще популярным остается прическа в виде Медузы Горгоны. Для этого надо вплести аксессуары в виде змей в волосы.