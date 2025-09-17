Осенняя прическа разрывает тикток: делается за одну минуту
- Виктория Огиевич показала быструю прическу с двумя хвостиками, которая стала популярной в тиктоке.
- Одри Жан продемонстрировала туториал создания модного пучка, который подходит к осеннему аутфиту.
Несмотря на то, что большинство девушек любят ходить с распущенными волосами, прически также достаточно важны для формирования образа. Для тех, кто хочет выглядеть красиво буквально за минуту – предлагаем быструю и эффектную прическу.
Значительное количество девушек ищут для себя вдохновение в инстаграме или тиктоке, выискивая в соцсетях что-то интересное для себя, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Виктории Огиевич. Блогер рассказала, как быстро и легко сделать прическу, которая разрывает тикток.
Читайте также Модные стрижки на осень 2025: варианты для женщин любого возраста
Как выглядит модная прическа осени?
Нужно собрать два хвостика – один выше, другой – ниже. Для хвостиков понадобится незначительное количество волос с обеих сторон. Далее их надо вывернуть так, как показано на видео.
После этого нижний хвостик надо просунуть сквозь верхний, а потом хорошо затянуть и поправить. Конечный результат от такой прически понравится всем девушкам.
Как сделать быстро красивую прическу: смотрите видео
Какую еще стильную прическу сделать этой осенью?
Блогер Одри Жан показала в своем инстаграме туториал создания красивого пучка, который идеально подойдет к осеннему аутфиту с сапогами, юбкой и свитером.
Часто бывает такое, что прическа на улице становится другой – короткие волосы отделяются, полностью портя общий вид. В таком случае блогерка показывает, как сделать пучок так, чтобы иметь идеальный вид.
Женщина расчесала волосы, а тогда по краям с обеих сторон нанесла воск для волос, который отвечает за приглаживание волос. Далее Одри расчесала волосы, сделала хвост и закрутила две части волос, формируя один пучок, который закрепила гренадлями. После того как прическа была готовой, женщина еще дополнительно залакировала волосы.
Какую прическу сделать для девочек?
- Бьюти-блогерша Одри Жан из США показала проста и устойчивую прическу для девочек, которая займет всего несколько минут.
- Прическа получила положительные отзывы от мам в социальных сетях за свою стойкость в течение дня.
Частые вопросы
Как создать модную прическу осени?
Нужно собрать два хвостика - один выше, другой - ниже. Для хвостиков понадобится незначительное количество волос с обеих сторон. Далее их надо вывернуть так, как показано на видео. После этого нижний хвостик надо просунуть сквозь верхний, а затем хорошо затянуть и поправить.
Как блогеры влияют на популярность причесок в социальных сетях?
Блогеры, такие как Виктория Огиевич и Одри Жан, влияют на популярность причесок, публикуя туториалы и видео в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram. Они демонстрируют легкие в исполнении модные прически, которые быстро привлекают внимание аудитории, вдохновляя их повторить эти стили в повседневной жизни.
Какую прическу рекомендуют для девочек, чтобы она держалась весь день?
Бьюти-блогер Одри Жан показала простую и стойкую прическу для девочек, которая занимает всего несколько минут. Она получила положительные отзывы от мам за свою стойкость в течение дня.