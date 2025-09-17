Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Осенняя прическа разрывает тикток: делается за одну минуту
17 сентября, 16:00
2

Осенняя прическа разрывает тикток: делается за одну минуту

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Виктория Огиевич показала быструю прическу с двумя хвостиками, которая стала популярной в тиктоке.
  • Одри Жан продемонстрировала туториал создания модного пучка, который подходит к осеннему аутфиту.

Несмотря на то, что большинство девушек любят ходить с распущенными волосами, прически также достаточно важны для формирования образа. Для тех, кто хочет выглядеть красиво буквально за минуту – предлагаем быструю и эффектную прическу.

Значительное количество девушек ищут для себя вдохновение в инстаграме или тиктоке, выискивая в соцсетях что-то интересное для себя, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Виктории Огиевич. Блогер рассказала, как быстро и легко сделать прическу, которая разрывает тикток.

Как выглядит модная прическа осени?

Нужно собрать два хвостика – один выше, другой – ниже. Для хвостиков понадобится незначительное количество волос с обеих сторон. Далее их надо вывернуть так, как показано на видео.

После этого нижний хвостик надо просунуть сквозь верхний, а потом хорошо затянуть и поправить. Конечный результат от такой прически понравится всем девушкам.

Как сделать быстро красивую прическу: смотрите видео

Какую еще стильную прическу сделать этой осенью?

Блогер Одри Жан показала в своем инстаграме туториал создания красивого пучка, который идеально подойдет к осеннему аутфиту с сапогами, юбкой и свитером.

Часто бывает такое, что прическа на улице становится другой – короткие волосы отделяются, полностью портя общий вид. В таком случае блогерка показывает, как сделать пучок так, чтобы иметь идеальный вид.

Женщина расчесала волосы, а тогда по краям с обеих сторон нанесла воск для волос, который отвечает за приглаживание волос. Далее Одри расчесала волосы, сделала хвост и закрутила две части волос, формируя один пучок, который закрепила гренадлями. После того как прическа была готовой, женщина еще дополнительно залакировала волосы.

Какую прическу сделать для девочек?

  • Бьюти-блогерша Одри Жан из США показала проста и устойчивую прическу для девочек, которая займет всего несколько минут.
  • Прическа получила положительные отзывы от мам в социальных сетях за свою стойкость в течение дня.

Частые вопросы

Как создать модную прическу осени?

Нужно собрать два хвостика - один выше, другой - ниже. Для хвостиков понадобится незначительное количество волос с обеих сторон. Далее их надо вывернуть так, как показано на видео. После этого нижний хвостик надо просунуть сквозь верхний, а затем хорошо затянуть и поправить.

Как блогеры влияют на популярность причесок в социальных сетях?

Блогеры, такие как Виктория Огиевич и Одри Жан, влияют на популярность причесок, публикуя туториалы и видео в социальных сетях, таких как TikTok и Instagram. Они демонстрируют легкие в исполнении модные прически, которые быстро привлекают внимание аудитории, вдохновляя их повторить эти стили в повседневной жизни.

Какую прическу рекомендуют для девочек, чтобы она держалась весь день?

Бьюти-блогер Одри Жан показала простую и стойкую прическу для девочек, которая занимает всего несколько минут. Она получила положительные отзывы от мам за свою стойкость в течение дня.