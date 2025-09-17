Несмотря на то, что большинство девушек любят ходить с распущенными волосами, прически также достаточно важны для формирования образа. Для тех, кто хочет выглядеть красиво буквально за минуту – предлагаем быструю и эффектную прическу.

Значительное количество девушек ищут для себя вдохновение в инстаграме или тиктоке, выискивая в соцсетях что-то интересное для себя, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Виктории Огиевич. Блогер рассказала, как быстро и легко сделать прическу, которая разрывает тикток.

Как выглядит модная прическа осени?

Нужно собрать два хвостика – один выше, другой – ниже. Для хвостиков понадобится незначительное количество волос с обеих сторон. Далее их надо вывернуть так, как показано на видео.

После этого нижний хвостик надо просунуть сквозь верхний, а потом хорошо затянуть и поправить. Конечный результат от такой прически понравится всем девушкам.

Как сделать быстро красивую прическу: смотрите видео

Какую еще стильную прическу сделать этой осенью?

Блогер Одри Жан показала в своем инстаграме туториал создания красивого пучка, который идеально подойдет к осеннему аутфиту с сапогами, юбкой и свитером.

Часто бывает такое, что прическа на улице становится другой – короткие волосы отделяются, полностью портя общий вид. В таком случае блогерка показывает, как сделать пучок так, чтобы иметь идеальный вид.

Женщина расчесала волосы, а тогда по краям с обеих сторон нанесла воск для волос, который отвечает за приглаживание волос. Далее Одри расчесала волосы, сделала хвост и закрутила две части волос, формируя один пучок, который закрепила гренадлями. После того как прическа была готовой, женщина еще дополнительно залакировала волосы.

Какую прическу сделать для девочек?