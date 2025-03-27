Трендовые прически, которые идеально подойдут для овального лица

Овальная форма лица считается наиболее универсальной. Ведь под нее подходят почти все прически.

Именно овальная форма лица дарит ее обладательницам возможность активно экспериментировать со стрижками и укладками. Однако стоит отметить, что есть прически, которые особенно подходят таким женщинам, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какую прическу выбрать, если у тебя овальное лицо

Шегги

Это очень бунтарская и интересная прическа. Благодаря многослойности создается невероятный объем.

Асимметричный боб

Боб – это классическая прическа, которая всегда в тренде. Асимметричный вариант этой стрижки выглядит довольно интересно и необычно.

Эта прическа прекрасно подходит под совершенно разные типы волос. Более того, она не требует сложной укладки.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Густая челка

Густая челка прекрасно подходит женщинам с овальной формой лица. Такая прическа только подчеркнет естественную красоту.

Из недостатков этой стрижки можно выделить лишь то, что такую челку приходится довольно часто подстригать. Иначе она будет закрывать глаза.

Длинные слои

Эта стрижка подходит женщинам, имеющим длинные волосы. Характерным признаком этой прически является многослойность. Благодаря правильной укладке, пряди будут красиво спадать, обрамляя лицо.

Пикси

Пикси идеально подходит для тех, кто хочет всегда выглядеть стильно и при этом не прилагать значительных усилий для укладки. За такой стрижкой довольно легко ухаживать.

Обратите внимание! Пикси будет хорошо смотреться как на прямых, так и – на волнистых волосах.