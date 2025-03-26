На своем примере Инна Мирошниченко показала сдержанный и эффектный образ, который легко повторить, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера. Женщина сделала фотосессию в Париже у реки Сены с видом на Эйфелеву башню.

Читайте также Стильные образы Киры Найтли: как одевается экстравагантная звезда, избегающая соцсетей

Стильный образ Инны Мирошниченко

Адвокат надела молочный костюм с трикотажным гольфом и юбкой миди. Сверху Инна примерила темно-серое пальто размера оверсайз в полоску. Такая верхняя одежда имеет довольно красивый вид.

Для завершения своего аутфита женщина дополнила look молочной сумкой-косметичкой от Louis Vuitton с тиснением букв по всему аксессуару. Она распустила волосы, надела на шею длинную золотистую цепочку с кулоном и добавила образу нотки романтичности надев черные сапоги на каблуках.



Инна Мирошниченко в интересном образе / Фото из инстаграма знаменитости



Инна Мирошниченко в стильном образе / Фото из инстаграма знаменитости

Пальто – это универсальная верхняя одежда, которая прекрасно сочетается с любым нарядом и обувью. С пальто можно создать нежные образы с туфлями на каблуках, или же кэжуальные с добавлением мешковатых джинсов и кроссовок.

Кроме пальто, весной стоит обратить внимание и на тренч, который много лет не выходит из моды и считается настоящей классикой. Какие именно тренчи будут в моде в этом году, в каком цвете и фасоне – читайте в нашей статье.

Добавим, Инна Мирошниченко – героиня в глазах многих людей. У супругов есть двое биологических детей однако они усыновили еще двух детей – летом 2023 года мальчика Марселя, а уже через год в 2024 году – девочку Ангелину. Семья Мирошниченко является достойным примером для подражания.