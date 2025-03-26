Роли Киры Найтли в кино довольно разноплановые. Она часто примеряет на себя кардинально разные образы, пишет 24 Канал.

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Как обычно одевается Кира Найтли

Во время официальных выходов Кира Найтли может выбирать совершенно разные образы. Актриса имеет достаточно яркую внешность, которую она удачно подчеркивает с помощью макияжа и акцентных аксессуаров.



Какую одежду выбирает Кира Найтли / Фото Pinterest

Кира любит классические модели одежды, декорированные разнообразными элементами. Именно уникальные дизайны превращают обычные вещи в настоящее искусство.



Примеры образов Киры Найтли / Фото Pinterest

Найтли довольно часто выбирает монохромные образы. Такие наряды она украшает интересными аксессуарами.



Какой стиль у Киры Найтли / Фото Pinterest

Стоит отметить и ежедневные образы Киры. Актриса, обычно, "отдыхает" от торжественных нарядов и макияжа, когда выполняет бытовые дела.



Как выглядит Кира Найтли в реальной жизни / Фото Pinterest

В обычной жизни Кира почти всегда ходит без каблуков. Свой комфорт актриса ставит выше трендов.

Интересно! Кира Найтли не сидит в соцсетях. Она считает их вредными ворами времени.