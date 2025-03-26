Ролі Кіри Найтлі у кіно доволі різнопланові. Вона часто приміряє на себе кардинально різні образи, пише 24 Канал.

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Як зазвичай одягається Кіра Найтлі

Під час офіційних виходів Кіра Найтлі може обирати зовсім різні образи. Акторка має достатньо яскраву зовнішність, яку вона вдало підкреслює за допомогою макіяжу та акцентних аксесуарів.



Який одяг обирає Кіра Найтлі / Фото Pinterest

Кіра любить класичні моделі одягу, декоровані різноманітними елементами. Саме унікальні дизайни перетворюють звичайні речі у справжнє мистецтво.



Приклади образів Кіри Найтлі / Фото Pinterest

Найтлі доволі часто обирає монохромні образи. Таке вбрання вона прикрашає цікавими аксесуарами.



Який стиль у Кіри Найтлі / Фото Pinterest

Варто відзначити і щоденні образи Кіри. Акторка, зазвичай, "відпочиває" від урочистого вбрання і макіяжу, коли виконує побутові справи.



Як виглядає Кіра Найтлі у реальному житті / Фото Pinterest

У звичайному житті Кіра майже завжди ходить без підборів. Свій комфорт акторка ставить вище трендів.

Цікаво! Кіра Найтлі не сидить у соцмережах. Вона вважає їх шкідливими крадіями часу.